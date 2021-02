Małgorzata Rozenek w idealnej kurtce przejściowej na wiosnę. Podobną kupicie w H&M za 60 zł

Małgorzata Rozenek bez wątpienia jest jedną z najbardziej stylowych gwiazd. Nawet zwykłe codzienne wyjście to dla prowadzącej "Projekt Lady" okazja to zaprezentowania doskonałego zestawu, a z racji tego, że ostatnio pojawiła się wiosenna aura - Małgorzata Rozenek zdecydowała się na hitową przejściową kurtkę, która doskonale sprawdzi się na wiosnę. Pudełkowy model to hit tego sezonu i mamy świetną wiadomość - znalazłyśmy podobny w H&M!

Małgorzata Rozenek w idealnej kurtce przejściowej na wiosnę! To hit Instagrama

Wiosna sprawia, że z przyjemnością odkładamy grube puchowe kurtki i sięgamy po cienkie płaszcze i przejściowe kurtki. Ostatnio wiosenna aura udzieliła się też gwiazdom, które prezentują zdecydowanie lżejsze stylizacje i inspirują do tworzenia własnych modnych zestawów. Tym razem uwagę przyciąga wiosenny look Małgorzaty Rozenek z beżową pudełkową kurtką w roli głównej i kozakami za kolano. Ten zestaw to idealna propozycja na cieplejsze dni z racji tego, że kurtki w tym sezonie wróciły do łask i są świetną alternatywą dla klasycznych trenczy czy lekkich płaszczy.

Jeśli podoba Wam się przejściowa kurtka Małgorzaty Rozenek mamy dla Was świetna wiadomość, bo podobne modele kupicie w sieciówkach już od 60 zł. Sami spójrzcie!

Pudełkowe kurtki to prawdziwy hit tej wiosny. Małgorzata Rozenek wybrała do niej długie skórzane kozaki za kolano.

Pudełkowy model kurtki na wiosnę w stylu Małgorzaty Rozenek znajdziecie w H&M już za 65 zł.

Mat. prasowe

Z kolei wersja sztruksowa obecnie jest dostępna na wyprzedaży w H&M za 79 zł.