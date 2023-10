Moment przejściowy pomiędzy sezonami to czas kiedy z jednej strony mamy już ochotę ruszyć w stronę wiosennych trendów, a z drugiej aura pogodowa wciąż wymaga ciepłego ubioru. Można to jednak połączyć. Oto, modele, które ochronią cię przed chłodem, a do tego współgrają z tendencjami proponowanym przez projektantów na wiosennych wybiegach i w większości będą na topie również jesienią tego roku.

Kurtka z odpinanymi rękawami, Reserved

Kurtki w stylu lat 90. to teraz strzał w dziesiątkę. Model z Reserved od razu przywodzi na myśl minioną dekadę, a do tego wyposażony jest w odpinane rękawy, dzięki czemu można go też nosić jako kamizelkę. Fankami outfitów z bezrękawnikami są m.in. Bella Hadid i Hailey Bieber. Cena: 139,99 zł

Kurtka kangurka w kolorze lilac, Reserved

Pastele to nieodłączny element wiosny. Teraz najbardziej hot są błękity, jasny żółty i róż oraz odcień lilac. Kurtka kangurka z Reserved w tym odcieniu najlepiej sprawdzi się do casulowych stylówek z jeansami baggy lub dzwonami oraz sneakersami. Cena: 179,99 zł

Kurtka typu parka Eco Aware, Mohito

Parki to zdecydowanie najbardziej praktyczny wybór. W odpowiedniej wersji mogą być też jednak całkiem stylowe. Lakierowany model z Mohito ochroni cię przed deszczem, a do tego podkręci codzienne outfity. Możesz zainspirować się "Matrixem" i nosić go w czarnych total lookach. Cena: 229,99 zł

Pikowana kurtka o kroju cropped z łączonych materiałów, Zara

Krótkie kurtki pojawiły się w wielu wiosennych kolekcjach topowych domów mody. Dopóki pogoda nas nie rozpieszcza najlepiej zakładać je do spodni z wysokim stanem. Model z Zary z kontrastowymi fakturami to idealna opcja dla trendsetterek. Cena: 119 zł

Koszula wierzchnia w kratę, Bershka

Kurtki koszulowe, tzw. shacket podbiły już poprzedni sezon i zostaną z nami na bardzo długo. Są wygodne i nadają stylizacjom bardziej nonszalancki charakter. Model z Bershki świetnie uzupełni bluza z kapturem. Cena: 199 zł 119,40 zł

Pikowana kurtka, H&M

W cenie są również pikowane modele. Kurtka z H&M świetnie wyglądać będzie zwłaszcza w minimalistycznych, biało-czarnych stylizacjach ze skórzanymi spodniami o szerokich nogawka. Cena: 139,99 zł

Skórzana kurtka Safari, Mango

It-girls kochają klasyczne, skórzane kurtki, a atutem modelu z mango jest też mocno akcentujący talię pasek. Wyraźnie zaznaczone wcięcie jest jednym z najmocniejszych wiosenno-letnich trendów. Cena: 649,99 zł

