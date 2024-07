1 z 7

Tegoroczna gala rozdania TeleKamer obfitowała we wspaniałe stylizacje! Gwiazdy zaprezentowały kreacje w niemal wszystkich kolorach tęczy... Przyszedł czas na podsumowanie - kto wyglądał najlepiej? Na czyją stylizację oddasz swój głos? Czy będzie to Paulina Sykut w czerwonym kombinezonie Bizuu i z modną fryzurą wet look? Zajrzyj do galerii i wybierz najlepszą stylizację z rozdania TeleKamer 2016!

