Co to był za tydzień! Tyle telewizyjnych ramówek na raz dawno już nie było. Gwiazdy pojawiły się na imprezie Polsatu, prezentacji TVN Style i promocji TVP. Jest więc w czym wybierać ;)

Pomóżcie nam zdecydować się na najsłabszą stylizację tygodnia. Nasz "ranking" zaczynamy od Magdy Gessler, ktora wybrała strój biało - czerwony. Lubimy styl Pani Magdy, ale tym razem rzeczywiście trochę za dużo się działo w jej stylizacji. A może jednak Klaudia Halejcio się nie popisała? Młoda aktorka wybrała bardzo podobną kreację do Kim Kardashian, ale niestety te koronki nie wyszły jej na dobre. W naszym zestawieniu pojawia się też Małgorzata Potocka. I tu z przykrością musimy stwierdzić, że... zupełnie nie rozumiemy jej "stylu". A może jednak Rihanna zalicza w tym tygodniu największą wpadkę? Wokalistka w dżinsowym zestawie bardzo podzieliła naszych czytelników - część była zachwycona, inni pisali, że wygląda "wulgarnie". A może styl Aldony Orman wam "nie leży"? Aktorka na ramówce TVP chciała wyglądać bardzo sexy, ale czy naprawdę tak wyszło? Z kolei Anna Gzyra na konferencji Polsatu prezentowała się w kreacji trochę jak z ... wesela. I jeszcze te kolczyki! Na koniec jeszcze jedna stylizacja - chodzi o Dorotę Szelągowską z konferencji TVN Style. I tu nawet nie czepiamy się doboru stroju, ale zwracamy uwagę na fryzurę i makijaż - to właśnie one gwieździe TVN Style dodały lat.

Głosujcie więc w naszej sondzie! Jesteśmy bardzo ciekawi, kto wygra ten pojedynek ;)

