Małgorzata Rozenek pojawiła się w Sejmie i zabrała głos podczas posiedzenia pierwszej kadencji, prezentując obywatelski projekt dotyczący refundacji leczenia in vitro. Gwiazda TVN wygłosiła przemowę, a na sejmowych korytarzach chętnie fotografowała się z politykami. Małgorzata Rozenek przy tym ważnym projekcie może liczyć na wsparcie innych znanych gwiazd, m.in. Anny Lewandowskiej. Choć to był bez wątpienia ważny dzień, to nie zabrakło drobnej wpadki, a w zasadzie przejęzyczenia. O co chodzi?

Małgorzata Rozenek zaliczyła wpadkę w Sejmie

Podczas dyskusji w Sejmie na temat przyszłości in vitro w Polsce i leczenia niepłodności nie mogło zabraknąć Małgorzaty Rozenek, która sama korzystała z tej metody, napisała też książkę "In vitro. Rozmowy intymne" i założyła fundację "MRM Fundacja", w która wspiera w walce z niepłodnością. Z sejmowej mównicy powiedziała:

To ważny dzień. Ważny dlatego, że wyraźnie pokazuje, że teraz żyjemy w państwie, które bardzo poważnie traktuje obietnice złożone swoim wyborcom i nie lekceważy głosu społecznego. Ta historyczna frekwencja, która była w ostatnich wyborach dała obecnemu sejmowi bardzo silny mandat do realizowania woli obywatelskiej. mówiła Małgorzata Rozenek.

W dalszej części przemowy nie zabrakło wyjątkowych podziękowań, a wspominając o Donaldzie Tusku, Małgorzata Rozenek przejęzyczyła się, odmieniając nazwisko polityka, ale szybko się poprawiła:

Chciałabym bardzo serdecznie podziękować Ewie Kopacz i pani Agnieszce Pomaskiej i panu premierowi Donaldowi Tuskiemu... Tuskowi poprawiła się błyskawicznie Małgorzata Rozenek.

Co ciekawe, gwiazda TVN nie zamierza kończyć na tym projekcie swojej współpracy z rządem i zapowiedziała, że pracuje nad kolejnym, który ma dotyczyć ważnego tematu, jakim jest mowa nienawiści i hejt:

Pracujemy nad kolejnym projektem obywatelskim, tym razem dotyczącym mowy nienawiści i hejtu

