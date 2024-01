"Sylwester z Dwójką" dostarczył widzom Telewizji Polskiej mnóstwo emocji. Podczas występów na żywo nie obyło się bez wpadek, których uniknięcie na takich eventach jest praktycznie niemożliwe. W czasie koncertu Viki Gabor z Liberem doszło do zaskakującej wpadki i wygląda na to, że młoda artystka zapomniała słów. Internauci natychmiast wychwycili wpadkę...

Viki Gabor zaliczyła wpadkę

Telewizja Polska urządziła w Zakopanem wyjątkowego Sylwestra, na którym nie zabrakło takich gwiazd jak: Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska czy Roksana Węgiel. Wśród gwiazd pojawiła się też Viki Gabor, która na scenie zaśpiewała sama, a w kolejnym wyjściu pojawiła się w duecie z Liberem i zastąpiła Sylwię Grzeszczak, śpiewając „Co z nami będzie”. Szybko się okazało, że Viki Gabor miała mały problem z piosenką i zapomniała słów. Problem pojawił się już przy refrenie, kiedy zabrakło pierwszego wersu:

Kiedy rozpędzi się, znowu będzie, co z nami będzie... Świat rozpędzi się niebezpiecznie, co z nami będzie? zaśpiewała Viki Gabor na scenie.

Pawel Murzyn/East News

W kolejnej części Viki Gabor pomyliła słowa, a wtedy z pomocą przyszedł Liber, który zaśpiewał piosenkę do końca. Co ciekawe, to nie pierwszy raz kiedy młoda artystka zapomniała słów. Z jednej strony internauci tłumaczą wpadkę Viki, a z drugiej strony piszą, że powinna przywiązywać większą wagę do nauki słów. Wpadkę Viki Gabor bez trudu odnajdziecie na TikToku.

Pawel Murzyn/East News

Pawel Murzyn/East News