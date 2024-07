1 z 5

Z powodu majówki miniony tydzień nie stwarzał gwiazdom wielu okazji do chwalenia się stylizacjami, ale nam i tak udało się wytropić kilka nietrafionych looków. Trzy wpadki uświetniły coroczne święto mody, Galę MET, a jedna - czerwony dywan polskiego festiwalu Netia Off Camera.

O kim mowa? O Sarah Jessice Parker, która zmarnowała kilka miesięcy, przygotowując wyjątkowo nieudaną stylizację, oraz Irinie Shayk w zagadkowej sukience ściskającej biust.

Na gali MET trudno było też przeoczyć Madonnę, która postarała się, by jej piersi i pośladki były na ustach wszystkich.

Polska reprezentacja? W tym tygodniu do naszego zestawienia trafia tylko jedna rodzima stylizacja - grunge'owy look Agaty Trzebuchowskiej, który mimo modnych nawiązań do wczesnych lat 90. był po prostu zbyt niedbały na czerwony dywan.

Przyjrzyjcie się każdej ze stylizacji i zadecydujcie, kogo w tym tygodniu zawiodła modowa intuicja! Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

