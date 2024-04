Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka o tym, że zostali przywróceni do "Tańca z Gwiazdami" dowiedzieli się dopiero w drugiej połowie tygodnia. Wszystko przez rezygnację Dagmary Kaźmierskiej z programu. Mieli bardzo niewiele czasu na przygotowanie, jednak zaprezentowali się na parkiecie z klasą. Piękny taniec jednak nie wystarczył, by mogli dostać się do półfinału "Tańca z Gwiazdami". Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka kolejny raz odpadli z programu:

Ja przeżywam deja vu - śmiał się uczestnik.

Widzowie żałują, że nie mogą oglądać go dłużej w programie, a także wypominają ostatnią dramę z Dagmarą Kaźmierską, przed którą pożegnał się z programem tydzień temu.

Krzysztof Szczepaniak drugi raz odpadł z "Tańca z Gwiazdami". Widzowie komentują

Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka w 8. odcinku "Tańca z Gwiazdami" zdobyli 35 punktów za rumbę oraz 40 punktów za walca angielskiego, którego zatańczyli z ukochaną aktora, Aleksandrą Rutkowską. To jednak nie wystarczyło by mogli zostać w programie. Krzysztof Rutkowski i Sara Janicka niestety musieli pożegnać się z "Tańcem z Gwiazdami" po raz drugi. Taneczna partnerka Krzysztofa Szczepaniaka nie kryła dumy, że dał radę się przygotować do dwóch występów w tak krótkim czasie. W końcu Dagmara Kaźmierska zrezygnowała z "Tańca z Gwiazdami" dopiero w połowie tygodnia, co stanowi połowę czasu na przygotowanie się do odcinka.

Jestem tak dumna z Krzysztofa. Mieliśmy 12 godzin, mieliśmy 1,5 dnia, bo Krzysztof grał spektakl. Jestem przedumna.

Fani Krzysztofa Szczepaniaka nie kryją smutku po jego kolejnej już eliminacji z "Tańca z Gwiazdami":

Jak wrócił tak i odpadł...

Szkoda

Znowu? Bo są najmniej sławni?

Dzisiaj to tak naprawdę którakolwiek para by nie odpadła to trochę szkoda, bo mieliśmy bardzo dobry poziom tego odcinka. Dla Krzysztofa i Sary przede wszystkim gratulacje za poradzenie sobie z nieprzewidywalną sytuacją powrotu, ogarnięcie choreografii w tak krótkim czasie i za tak dobre oceny. Udowodnili tym swoją pracowitość i to, że zasługiwali żeby znaleźć się w tym odcinku. - pisali widzowie na Instagramie Tańca z Gwiazdami.

Niektórzy jednak wracają pamięcią do afery po odpadnięciu Krzysztofa Szczepaniaka w poprzednim odcinku "Tańca z Gwiazdami", kiedy przegrał w głosowaniu z Dagmarą Kaźmierską.

Ciekawe do kogo będą teraz żale?

Tak krzyczeli tydzień temu, tak płakali, że niesprawiedliwe, że miał być finał, że miała być walka o zwycięstwo, a dziś i tak nie zagłosowali i chłop znowu odpadł. Typowe internetowe krzykactwo i hejterstwo. Tydzień temu pluli jadem na Dagmarę, ciekawe komu dziś się oberwie

A Wy co sądzicie o werdykcie po ćwiećfinale "Tańca z Gwiazdami"?

