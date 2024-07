Modne torebki nie oznaczają dziś torebek ze skóry naturalnej. Na wybiegach pojawiły się płótno, filc i guma. Najważniejsze są wygoda i pojemność, które nie wykluczają stylu i elegancji. Top 4 najmodniejszych torebek w tym sezonie to: torebki z frędzlami, torebki-worki, torebki-kuferki i shopper bagi.

Stylowa torebka z frędzlami

Frędzle to nieodłączny element mody lat 70., charakterystyczny zarówno dla stylu hippie, jak i dla stylu boho. Dziś, tak jak przed ponad 40 laty, jest to znów najpopularniejsze zdobienie. Liczba dostępnych wariantów torebek z frędzlami przyprawia o zawrót głowy, a przy tym otwiera pole manewru do eksperymentów. Frędzle mogą stanowić tylko mały akcent zdobniczy, mogą też pokrywać całą torebkę. W pierwszym wariancie nadają się nawet do bardzo oficjalnych stylizacji. Frędzle, które zdobią boki kopertówki pasują do damskiego garnituru czy do eleganckiej spódnicy ołówkowej. Torby na długim pasku, które w całości składają się z frędzli są natomiast podstawą zestawów stylizowanych. Nadają się do szerokich spodni lub luźnych tunik, bardzo dobrze komponują się też z kowbojkami. Można wybierać też w długości frędzli – modne są zarówno krótkie, wygodne do noszenia na co dzień, jak i extra long, które są świetną propozycją na wieczorne wyjścia.

Pojemna torebka-worek

Torebka-worek to wynalazek idealny dla kobiety, która lubi mieć wszystko pod ręką. Wreszcie można połączyć modę i wygodę, bo jest to również jeden z najbardziej popularnych obecnie modeli torebek. Zamiast zamka ma ściągacz, który przypomina sportowe plecaki i szkolne worki na kapcie. Pasuje do luźnych stylizacji, a w zależności od tego, z jakimi elementami zdobniczymi zostanie połączona, sprawdza się w zestawach o różnych charakterach. Torebka-worek z ćwiekami dobrze komponuje się z wizerunkiem rockmanki, ażurowe wycinane wzorki trafiają w gust romantyczek, a mniej sztampowe wzory z paskiem imitującym marynarski węzeł czy uszyte z tkaniny o azteckim wzorze potrafią nadać kierunek całej stylizacji.

Wygodna shopper bag

Podstawową funkcją toreb shopper bag jest wygoda, stąd ich ogromna popularność. Nadają się do noszenia na co dzień, nie tylko na zakupy, ale też do pracy czy na uczelnię, bo są w stanie zmieścić nawet teczkę formatu A4. Dużą zaletą jest także ich lekkość. W wersji bardzo eleganckiej są robionej z usztywnianej skóry, ale częściej spotyka się torebki typu shopper bag wykonane z płótna, filcu czy nawet gumy. Nie zdobią ich żadne klamry, łańcuchy ani inne ciężkie, metalowe dodatki. Shopper bagi są znacznie tańsze od innych torebek, dlatego można sobie pozwolić na odrobinę szaleństwa – zamiast jednej kupić kilka.

Elegancka torebka-kuferek

Elementy garderoby rodem z babcinej szafy to w tym sezonie modowa gratka nie tylko dla miłośniczek stylu retro. Kuferkowe torebki to podstawa eleganckich stylizacji. Dodają szyku klasycznym zestawom i kostiumom, zwłaszcza jeśli pokrywa je połyskliwy lakier. Są usztywniane, dzięki czemu łatwiej utrzymać w nich porządek. Stylu nadają im klapki, zapięcia na klipsy i małe rączki. Niektóre kuferki nadają się też do przewieszania przez ramię. Można wybierać pomiędzy dużymi torebkami-kuferkami w formacie A4, trapezowymi, zaokrąglonymi i stylizowanymi na plażowe koszyki.