Maciej Kurzajewski zapozował do pamiątkowego zdjęcia z mistrzem nożyczek, który wyczarował na jego głowie zupełnie nową, twarzową fryzurę. Wspólna fotografia została opublikowana na oficjalnym instagramowym profilu salony fryzjerskiego, a komentarz pod wpisem zostawiła też była żona dziennikarza, Paulina Smaszcz. Zobaczcie, co napisała!

Paulina Smaszcz chwali nowy wygląd Macieja Kurzajewskiego

Maciej Kurzajewski ostatnio zaskoczył fanów przemianą - nie dość, że na jednym z najnowszych zdjęć pokazał się w sieci bez nieodłącznych okularów, to jeszcze zmienił fryzurę na bardziej młodzieżową. Jego aktualny look bardzo spodobał się followersom, którzy nie szczędzili mu ciepłych słów. Co ciekawe, fryzjerską metamorfozę byłego męża doceniła Paulina Smaszcz, komplementując go w sieci:

Super! Mój fryzjer Wojtek nareszcie modnie obciął Maćka. Dobrze, że ciebie poleciłam Frankowi i Maćkowi, dzięki temu super wyglądają - napisała, zaznaczając, że korzysta z usług tego samego stylisty

Wygląda na to, że z efektu pracy stylisty fryzur zadowolony jest też Maciej Kurzajewski, bo i on skomentował to samo zdjęcie w odpowiedzi na pytanie zadane na Instagramie salonu.

Jak wam się podoba nowa fryzura Macieja Kurzajewskiego? - dopytywali w sieci pracownicy atelier

Mnie się bardzo podoba - odparł ich sławny klient

Sam dziennikarz i Paulina Smaszcz nie byli jedynymi osobami, które doceniły kunszt fryzjera. Internautom całość też przypadła do gustu:

Bomba Pan Maciej od zawsze ma świetne fryzury Pan Maciej świetnie jak zawsze Super! - komplementowali wygląd 50-latka

Mogłoby się wydawać, że stosunki między byłymi małżonkami są bardzo napięte, wszak Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek pozwali Paulinę Smaszcz, domagając się przeprosin za słowne ataki pod ich adresem oraz pokaźnej wpłaty na cele charytatywne. Ta nie pozostała dłużna i zakomunikowała mediom, że złożyła pozwy przeciwko byłemu mężowi dotyczące spraw finansowych. Najwyraźniej nie przeszkodziło to celebrytce w napisaniu w sieci kilku życzliwych słów na jego temat.

Co o tym sądzicie? Czyżby relacje eksmałżonków mogły ulec ociepleniu?

