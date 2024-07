Spodnie dzwony to znak rozpoznawczy lat 70. – dekady hipisów. Jednak żeby wyglądać stylowo, dżinsów z rozszerzaną nogawką wcale nie trzeba łączyć z falbaniastymi, przewiewnym i kwiecistymi bluzkami. Dzwony królują na wybiegach jako element klasycznych zestawów w męskim stylu, które szykiem i elegancją mogą konkurować z damskimi garniturami. Poza tym przy wielu typach figur sprawdzają się lepiej niż klasyczne rurki.

Jak nosić dzwony?

Dobierając dzwony trzeba pamiętać żeby były dopasowane w talii i w biodrach, a w odcinku od kolan do kostek – coraz luźniejsze. W przypadku dzwonów długość też ma znaczenie – powinny sięgać do ziemi, ale nie na tyle, by zaginały się z przodu. Ważny jest tu dobór butów, więc przed zakupem długość spodni trzeba skonfrontować z typem noszonego przez nas obuwia. Do płaskiego trzeba dobrać spodnie, które sięgają ziemi, kiedy stopa jest bosa, natomiast do wysokiego warto wybrać model z ciut dłuższą nogawką, która będzie zakrywała obcas.

Dzwony kamuflują mankamenty sylwetki

Choć rurki są faworyzowane wśród fasonów spodni dżinsowych, to nie one, lecz właśnie dzwony są krojem, w którym dobrze wygląda każdy typ sylwetki. Dzwony ukrywają szerokie biodra, masywne uda i fałdki tłuszczu. Te z lekko rozszerzającą się nogawką są idealne dla kobiet, które chcą optycznie wydłużyć nogi, zwłaszcza jeśli dobierze się do nich szpilki lub koturny. Dzwony bardzo dobrze wyglądają też na osobach wysokich i szczupłych, które mogą sobie pozwolić na zakładanie modeli z wysokim stanem. Spodnie z wysokim stanem podkreślają talię i płaski brzuch.

Do czego pasują dzwony?

Ponadczasowy trend w noszeniu dzwonów wyznaczyła Brigitte Bardot – połączenie ich z wysokimi butami, kapeluszem z szerokim rondem i ciemnymi okularami to baza dzisiejszego street fashion. Do stylizacji w eleganckim męskim stylu pasują wpuszczone koszule, marynarki, szpilki i torebki kopertowe. Najlepiej sprawdza się tu klasyczna kolorystyka – czerń, biel, szarość i granat, którą można przełamać kobiecą czerwienią. Drugi kierunek dla dzwonów to styl hippie, którego nieodłącznymi atrybutami są opaska i szeroka, zwiewna bluzka. Dopełniają go bardzo modne dodatki z frędzlami (buty, torebki, kurtki) i pledy we wzory etniczne.