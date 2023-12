Uliczny styl to przede wszystkim luz, nonszalancja i miks wszystkiego, co nam się po prostu podoba, pozwala być sobą. Entuzjaści streetwearu zgrabnie łączą wygodne, sportowe ubrania z wyszukanymi elementami high fashion. Wprawieni uzupełniają je o oryginalną biżuterię i inne akcesoria, w tym te elektroniczne. Świetnym dodatkiem mogą być niezwykle wygodne słuchawki bezprzewodowe HUAWEI FreeClip, które dzięki innowacyjnej formie klipsów na uszy są modowym must- have. To pierwsze wprowadzone przez markę na rynek słuchawki zgodne z nową ideą firmy – Fashion Forward. Stanowią połączenie najlepszych cech zarówno modnego wzornictwa, jak i otwartej konstrukcji.

Sebastian Ćwik

Styl uliczny wymyka się wszelkim zasadom i ograniczeniom, dlatego jest wyjątkowo pojemnym określeniem. Wywodzi się z kultury hip-hopu, ale ma także swoje korzenie wśród skaterów i surferów. Przedstawiciele tych grup od zawsze wyraźnie starali się zaznaczyć swoją odrębność – od początku charakteryzowali się luźnym podejściem do swojego wyglądu, przy czym zachowując niewymuszoną nonszalancję i oryginalność. Ich ubiór opierał się przede wszystkim na sportowych elementach garderoby, będących synonimem wygody. Z czasem i ten styl ewoluował – czerpał z innych nurtów kulturowych i subkultur, stając się narzędziem do wyrażania osobowości przez ubrania, akcesoria i sposób ich noszenia.

Streetwear jest tak szerokim pojęciem, że właściwie każdy z nas znajdzie w swojej garderobie elementy wpasowujące się w ten nurt. Co istotne – styl streetwear jest określany jako ten, który daje najwięcej możliwości wyrażania siebie, pokazywania prawdziwego „ja” światu. Nie dziwi więc tak naturalne połączenie kultury ulicznej z muzyką. Hip-hopowcy, od których wszystko się zaczęło, wrażali siebie nie tylko przez nuty i dźwięki, ale także sposób, w jaki się ubierali. Oversizowe bluzy z oryginalnymi grafikami, luźne spodnie i przede wszystkim dodatki - one tworzą ten unikatowy styl.

HUAWEI FreeClip to synonim stylu i dyskrecji

Element, który idealnie pasuje do tego stylu? Słuchawki HUAWEI FreeClip dostępne w dwóch kolorach – czarnym i fioletowym. Ich konstrukcja sprawia, że nie tylko modnie wyglądają, ale są też niezwykle ergonomiczne. Stworzono ją na podstawie analizy kształtu 10 tysięcy uszu, dzięki czemu idealnie pasują niemal każdemu z nas. Co istotne, obie słuchawki mają identyczną budowę i mogą być używane zamiennie dzięki technologii wykrywania ich usytuowania. System automatycznie koryguje lewy i prawy kanał audio, co pozwala je dowolnie nosić, zdejmować i odkładać bez konieczności ich rozróżniania. Każda słuchawka składa się z 3 trzech części: kulki akustycznej, którą wkłada się do ucha, części zewnętrznej z mikrofonem i baterią, którą umieszcza się za małżowiną, oraz łączącego je elastycznego mostka C-bridge Design. Elastyczny łącznik pozwala nadać klipsowi optymalny, dopasowany do ucha kształt.

Sebastian Ćwik

Dyskretny sprzęt do słuchania muzyki w postaci bezprzewodowych słuchawek w kształcie klipsa to idealne rozwiązanie dla każdego, kto ponad wszystko ceni wygodę (a to właśnie głównie z niej jest znany streetwear). Dzięki najnowszym modelom od marki HUAWEI zarówno modny wygląd, jak i najlepsza jakość wykonania, a przede wszystkim innowacyjne rozwiązania stanowią spójną całość. HUAWEI FreeClip są wyjątkowo leciutkie (ważą zaledwie 5,6 g każda), więc można wręcz zapomnieć, że je mamy. Dzięki zastosowaniu wyjątkowej technologii w słuchawkach usłyszymy tylko czyste wokale i pełne niskie tony, a system dwóch mikrofonów współpracujących z algorytmem głębokiej sieci neuronowej (DNN) zapewnia wysoką jakość dźwięku (w tym hip-hopowych bitów).

Styl streetwear daje nieskończone możliwości w wyrażaniu siebie. Każdy może kreować swój wizerunek jakkolwiek pragnie dzięki niezliczonej ilości propozycji producentów odzieży, a także akcesoriów. W dobie tak wielu różnorodnych możliwości ważne jest, aby nie zapomnieć o autentyczności i życiu w zgodzie z wewnętrznym flow. Zawsze może pomóc w tym muzyka, która za sprawą kompaktowego etui słuchawek HUAWEI FreeClip będzie wybrzmiewać nawet do 36 godzin, a bateria słuchawek pozwala na ciągłe użytkowanie przez 8 godzin.

HUAWEI FreeClip są dostępne w dwóch kolorach – czarnym i fioletowym, dzięki czemu pasują do najróżniejszych stylówek, od tych ulicznych po bardziej formalne. Ich sugerowana cena detaliczna to 899 zł. Od 12 grudnia 2023 roku oku do 2 stycznia 2024 roku słuchawki kupimy w specjalnej ofercie premierowej, w ramach której otrzymamy opaskę sportową HUAWEI Band 8 o wartości 249 zł w prezencie lub za 1 zł. Będzie można je nabyć u wybranych partnerów biznesowych firmy: w sieciach handlowych Media Expert i RTV Euro AGD, a także w oficjalnym sklepie marki huawei.pl.

Sebastian Ćwik

Wszystkie podane ceny są wyłączenie cenami sugerowanymi. Szczegóły dotyczące promocji są dostępne są u sprzedawców.