Anna i Robert Lewandowscy poznali się, jeszcze zanim osiągnęli wielki sukces. Para stanęła na ślubnym kobiercu 11-lat temu i do dziś są szczęśliwie zakochani. Owocem ich miłości są dwie córki: Klara i Laura. Fani małżeństwa wciąż zastanawiają się, czy ich rodzina ponownie się powiększy o kolejne dziecko. Robert Lewandowski postawił sprawę jasno!

Anna i Robert Lewandowscy są jedną z najpopularniejszych par w Polsce, choć o ich związku rozpisują się również zagranicznie media. Małżeństwo ma wszystko, czego można zapragnąć — karierę i szczęśliwą rodzinę. Oboje są bardzo zapracowani, ale nie zapominają o wspólnych chwilach w gronie rodzinnym i wzajemnym wsparciu. Ostatnio Anna Lewandowska wspierała męża na meczu reprezentacji Polski, a na trybunach nie zabrakło również ich córek: Laury i Klary. Obecnie cała rodzina mieszka w Hiszpanii, gdzie piłkarz gra dla jednego z najlepszych klubów na świecie FC Barcelony.

Ostatnio Robert Lewandowski udzielił wywiadu dla Wirtualnej Polski, w którym opowiedział o swoich córkach. Pociechy piłkarza zaaklimatyzowały się już w Hiszpanii i podobno bardzo dobrze im idzie nauka języka hiszpańskiego.

Wiadomo, dzieci w szkole szybko chłoną języki. A ja dopiero w wieku nastu lat zacząłem się uczyć. Pierwszego, później drugiego, trzeciego i czwartego, a one tak naprawdę na starcie mają te parę języków i to duży kapitał, zazdroszczę im tego

Ukochany Anny Lewandowskiej został zapytany również o powiększenie rodziny. Okazuje się, że piłkarz nie ma nic przeciwko kolejnemu dziecku, jednak ostatnie słowo należy do jego żony.

O Jezu! Powiem ci, że jestem dumny, że mam dwie córki. To super uczucie. Nie wiem, jak to jest mieć syna. A czy będę miał taką możliwość? Zobaczymy. Jeszcze trochę czasu mamy. Nie mówię nie, nie mówię tak. Wiadomo, że to też decyzja Ani

— wyjaśnił Robert Lewandowski w rozmowie z Wirtualną Polską.