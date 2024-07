Warkocze bokserskie, inaczej boxer braids, to oryginalna i lekka fryzura, która pasuje zarówno do eleganckiego stroju, jak i do codziennych stylizacji. Uczesanie to dwa warkocze holenderskie po bokach głowy. Fryzura doskonale sprawdza się podczas treningu lub innej aktywności fizycznej.



Bokserskie warkocze to fryzura, którą szczególnie upodobały sobie gwiazdy show biznesu. Wśród zagranicznych celebrytek w warkoczykach chętnie pokazuje się Kim Kardashian, Chiara Ferragni oraz Katy Perry.

Warkocze holenderskie krok po kroku

Warkocze bokserskie to fryzura, która składa się z dwóch warkoczy holenderskich, czyli czesanych na zewnątrz. To efektowne uczesanie, które przykuwa wzrok. Aby wykonać holenderski warkocz, należy wydzielić część włosów i podzielić ją na 3 części. Sposób zaplatania jest odwrotny niż w warkoczu dobieranym, czyli lewe pasmo włosów układa się pod środkowe, a nie nad. Czynność wykonuje się analogiczne także z prawym kosmykiem, kolejno dobierając włosy z boku. W końcowych pasmach włosów plecie się zwykły warkocz i związuje się go ulubioną gumką.

Jak zrobić warkocze bokserskie?

Wiedząc, jak pleść holenderskie warkocze, można przejść do układania nowej fryzury. Aby zrobić bokserskie warkoczyki, należy podzielić włosy na dwie równe części. Pasma włosów będzie się przekładało od dołu, po bokach głowy metodą jak przy zaplataniu warkoczy holenderskich.

Warkocze pasują do każdej kobiety, niezależnie od wieku. Fryzura jest bardzo wyrazista i efektowna. Bokserskie warkocze można nosić do eleganckich stylizacji, np. obcisłej sukienki, szpilek i gustownej kopertówki. Fryzura jest na tyle uniwersalna, że będzie też dobrze wyglądać także do spódnicy jeansowej, trampek i bluzy z kapturem. Panie chętnie plotą warkocze, kiedy wychodzą poćwiczyć. Fryzura oprócz tego, że wygląda bardzo efektownie to jednocześnie mocno ściska włosy, dzięki czemu nie przeszkadzają one podczas treningu, nawet gdy są bardzo długie.