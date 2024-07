Jak zrobić kłos szybko i sprawnie? Ważne jest nauczenie się kilku podstawowych kroków, dzięki którym fryzura będzie efektowna i trwała. Kłos to dobry pomysł na uczesanie zarówno na co dzień jak i na specjalne okazje.

Warkocz typu kłos najłatwiej wykonać na półdługich i długich włosach równej długości, natomiast wszelkie cieniowania i pazurki tworzą ciekawy efekt „artystycznego nieładu”.

Jak zrobić kłos – krok 1 - rozczesz włosy i zrób przedziałek

Świeżo umyte włosy, na które została dodatkowo nałożona odżywka pielęgnacyjna najczęściej są śliskie i trudne do ujarzmienia. Dlatego, jeżeli ci się nie spieszy, najlepiej umyj włosy dzień wcześniej, na noc. W świeżo umyte wetrzyj niewielką ilość pianki. Rozczesz dokładnie i zaczesz włosy na jedną stronę. Będzie to warkocz na bok, który jest znacznie łatwiejszy do wykonania dla początkujących. Przygotuj dwie gumki do włosów.

Jak zrobić kłos – krok 2 – podziel włosy na 2 pasma

Usiądź lub stań przed lustrem, zaczesane włosy podziel na dwa równej grubości pasma. Chwyć je – każde jedną ręką. Dla ułatwienia możesz wcześniej związać włosy w niski kucyk tuż przy uchu gumką, którą po zapleceniu warkocza zdejmiesz.

Jak zrobić kłos – krok 3 – przeplataj kosmyki naprzemiennie

Zaczynając od strony, która jest dla ciebie wygodniejsza – często uzależnione jest to o tego, czy jesteśmy prawo- czy leworęczni – wydzielaj wąskie pasma włosów z zewnętrznej strony (po jednym z każdej z 2 części) i przeplataj naprzemiennie, jednocześnie delikatnie ściskając, aby warkocz był trwały. Na końcu zwiąż kłos mocno gumką i zdejmij gumkę, która była założona u nasady warkocza. Im cieńsze będą dobierane pasemka, tym bardziej misterny i spektakularny będzie kłos.

Jak zrobić kłos – krok 4 – wykończenie

Jeżeli zależy ci na uzyskaniu romantycznego charakteru fryzury delikatnie rozluźnij palcami strukturę warkocza, koło twarzy możesz wypuścić kilka luźnych kosmyków. W celu utrwalenia efektu spryskaj włosy delikatnie lakierem.

Jest to prosta fryzura, jednak wymaga pewnej zręczności, kilka treningów powinno znacznie usprawnić cały proces plecenia kłosa.