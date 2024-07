Jeansowa spódnica jest tak samo uniwersalna jak spodnie, można ją założyć wszędzie – na imprezę, na randkę czy do pracy – i skomponować w dowolnym stylu. Jeansowe spodnie, ze względu na wygodę, są o wiele chętniej wybierane niż spódnice z tego materiału. Niesłusznie, bo jeans to materiał zapewniający komfort pod każdą postacią – jest rozciągliwy i dopasowuje się do kształtu ciała.

Reklama

Spódnica jeansowa na imprezę

W imprezowym wydaniu najlepiej sprawdzają się jeansowe spódniczki mini, zwłaszcza w rockowym stylu – z czarnego jeansu i z wieloma zamkami. Seksapilu w takiej stylizacji można sobie dodać wybierając wysokie szpilki, które wyeksponują nogi. Dla zwolenniczek luzu i wygody idealne do rockowej jeansowej spódnicy będą platformy (najmodniejsze są platformy typu cut out – z wycięciami w okolicach kostek) lub workery. W seksownej stylizacji sprawdzi się obcisły, połyskliwy top, w luźniejszej – szeroka bluzka albo crop top i narzucony na niego sweter typu oversize.

Spódnica jeansowa na randkę

Na randkę można wybrać spódnicę jeansową w romantycznej odsłonie. Najlepiej sprawdzi się model o długości do kolan z rządkiem guzików od pasa aż po dolną krawędź. Taka spódnica świetnie komponuje się z dodatkami w stylu pin-up, zwłaszcza z gorsetową, eksponującą biust bluzką, najlepiej w kolorze czerwonym. Do tego czerwone usta, czerwona chustka we włosach, czerwone lakierowane szpilki typu peep toe i jeans nabiera zupełnie nowego charakteru.

Reklama

Spódnica jeansowa do pracy

Jeansowa spódnica sprawdza się też w eleganckich odsłonach. Wystarczy postawić na minimalizm i dobrać do niej elegancką białą bluzkę z kołnierzykiem lub obcisły biały t-shirt i żakiet. Spódnica w takim zestawie musi sięgać co najmniej do kolan. Najlepiej sprawdzają się obcisłe modele ołówkowe, które nawiązują do klasyki, a jednocześnie zapewniają komfort podczas wielogodzinnego siedzenia za biurkiem. Taki biurowy zestaw warto dopełnić wygodnymi czółenkami na słupku, które podkreślą nogi i wyszczuplą sylwetkę.