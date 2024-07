1 z 13

Myśleliście, że kapelusze odeszły wraz z ostatnimi letnimi dniami? Nic bardziej mylnego! Kapelusze z dużym rondem to przebój również tego sezonu. Teraz zamiast kapeluszy słomkowych czy bawełnianych królują nakrycia głowy z ciepłego filcu. Takie kapelusze świetnie nadają się do tworzenia stylizacji w stylu wciąż bardzo modnych lat 70. Popatrzcie tylko, jak na prezentacji marki Solar wyglądała Marcelina Zawadzka! Do szarego swetra, niebieskiego płaszczyka i wysokich zamszowych kozaków dodała czarny kapelusz z opadającym rondem. A oto nasze propozycje z polskich sklepów. Z pewnością znajdziecie coś dla siebie, bo wybór kolorów jest prawie nieograniczony. Dacie się namówić?

Zobaczcie też: Najbardziej pożądane torebki sezonu to… worki! Obiecujemy, że jest w czym wybierać! SHOPPING