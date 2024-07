1 z 15

W tym sezonie projektanci pokochali worki! Mogą być w różnych rozmiarach: do zarzucania na plecy i do noszenia w ręku. Najważniejsze by były jednokolorowe. Są niezwykle praktyczne i pojemne, choć… czasem trudno w nich utrzymać porządek. W swoich kolekcjach worki mają największe domy mody. Na przykład Marcelina Zawadzka wybrała skórzany model z kolekcji Chanel... Nie musisz jednak rujnować się na ten stylowy dodatek. My wybraliśmy dla ciebie najatrakcyjniejsze propozycje z polskich sklepów. Czy dasz się namówić na zakupy? My jesteśmy na „tak”!

