Co za nogi! Marcelina Zawadzka wystąpiła w bardzo seksownej, bordowej sukni z rozcięciem na niedzielnej gali finałowej konkursu Mister Polski 2016. Do walki o tytuł najprzystojniejszego Polaka stanęło 14 kandydatów z całej Polski - zobacz, kto wygrał! Odsłaniająca ramię kreacja z oryginalnym dekoltem opływała perfekcyjną sylwetkę Marceliny. Odsłoniła też jej niesamowite nogi, które dodatkowo podkreśliły piękne sandałki - teraz kosztują one ok. 6000 zł! Zawadzka miała je na sobie już wcześniej - i nie tylko ona. Identyczne buty widzieliśmy u Natalii Siwiec. Ta włoska marka obuwnicza jest niezwykle popularna wśród polskich gwiazd! Których?

