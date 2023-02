Marcelina Zawadzka w cekinowej sukni na ramówce Polsatu. Udana stylizacja?

Ale wiadomość! Według doniesień "Faktu" stacja Polsat chce stworzyć stworzyć własny śniadaniowy program. Do tej pory widzowie mieli do wyboru "Pytanie na Śniadanie" lub "Dzień Dobry TVN", ale - jak informuje dziennik, być może za kilka miesięcy na antenie pojawi się nowy program. Co więcej, padło już nazwisko gwiazdy, która mogłaby być jedną ze współprowadzących! Chodzi o celebrytkę, która prowadziła wcześniej "Pytanie na Śniadanie". Marcelina Zawadzka poprowadzącą nowy program Polsatu? Marcelina Zawadzka przez kilka lat należała do grona najpopularniejszych gwiazd TVP. Piękna modelka prowadziła takie programy jak: "Bake Off- Ale ciacho!", "The Voice of Poland" oraz uwielbiane przez widzów "Pytanie na Śniadanie". Niestety, po tym, jak media poinformowały, że jest zamieszana w głośną aferę dotyczącą oszust podatkowych, Marcelina Zawadzka zniknęła z anteny. Dziś Marcelina Zawadzka jest jedną z gwiazd Polsatu i prowadzi program "Farma". Teraz "Fakt" informuje, że to właśnie była gwiazda TVP jest brana pod uwagę, jako jedna ze współprowadzących śniadaniowy program nad którym ponoć pracuje stacja Polsat. Zobacz także: Marcelina Zawadzka była molestowana! Opisała całe zdarzenie, które miało przerażający finał Według nieoficjalnych informacji dziennika stacja szykuje się do produkcji śniadanowego programu i to właśnie nazwisko Marceliny Zawadzkiej pojawia się najczęściej podczas rozmów o ewentualnych prowadzących. Marcelina jest wymarzona do tego programu. Kamera ją kocha. Po tym jak dołączyła do Polsatu, wszyscy mieli niedosyt jej osoby na antenie, a teraz będzie mogło jej być w końcu więcej- zdradza informator "Faktu". Zobacz także: Marcelina Zawadzka usłyszała wyrok w sprawie fałszowania...