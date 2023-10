To niezwykle dobry czas dla Marceliny Zawadzkiej! Prezenterka dopiero co ogłosiła swoje zaręczyny i widać, że jest niezwykle szczęśliwa. Na wydarzeniu Polsatu z kolei olśniewała wyszukaną stylizacją, która przyciągała spojrzenia. Zobaczcie, jak wyglądała!

W czwartek 3 sierpnia polskie media zalała fala zdjęć z jesiennej ramówki telewizji Polsat. Tego dnia fotoreporterom w szykownych stylizacjach pozowały m.in. Doda, Małgorzata Socha czy Ela Romanowska. Choć część looków gwiazd podczas wydarzenia zwracała uwagę mocnymi kolorami czy dziewczęcymi wzorami, to większość z nich skupiała się na modnym w minionym sezonie kolorze różowym. Wiadomo, że odcień ten ponownie ujął fashionistów na fali popularności filmu z Ryanem Goslingiem i Margot Robbie i to właśnie przed tym trendem nie uchroniła się także prowadząca show "Farma". Marcelina Zawadzka zdecydowała się na odcień pudrowego różu i trzeba przyznać, że prezentowała się niczym prawdziwa Barbie!

Zobacz także: Marcelina Zawadzka zaręczyła się! Kim jest jej wybranek, Max?

Dzięki swojej stylizacji, Marcelina Zawadzka stała się najlepiej ubraną osobą tego wydarzenia. Postawiła na zdobny komplet złożony ze spódniczki mini z wysokim stanem i crop topu z asymetrycznym dekoltem, a na to zarzuciła pasującą, krótką marynarkę z imponującymi długością frędzlami. Cały zestaw został wykonany przez Violę Piekut z imponującego, mięsistego materiału wyszywanego drobnymi kryształkami.

- Jest to projekt i wykonanie Violi Piekut, z którą znam się od lat i ufam bezgranicznie. Gdy zobaczyłam tę oversizową - trochę męską w kroju, ale za to w kolorze pudrowego różu - marynarkę, wiedziałam, że musi być moja. Czułam się w niej najlepiej jak tylko mogłam, gdyż łączy ten męski mocny sznyt z delikatnością i elegancją. Ramówka Polsatu to idealne miejsce na tę kreację - powiedziała nam Marcelina Zawadzka.