Paznokcie pomalowane różnobarwnymi lakierami na wodzie przypominają wyglądem strukturę marmuru. Stąd nazwa tego efektu: „marble nails”. Paznokcie można pomalować w ten sposób samodzielnie, przy wykorzystaniu lakierów do paznokci w różnych kolorach.

Kolory lakieru można połączyć w taki sposób, że będą przypominały na paznokciach pawie oko. Wystarczy nakładać na wodę kolejno lakiery: zielony, pomarańczowy, jasnoniebieski i granatowy.

Pomaluj paznokcie lakierem bazowym i zabezpiecz skórę palców

Najpierw pomaluj paznokcie lakierem bazowym. Może to być zwykły biały lakier lub lakier o odcieniu nude (zbliżonym do koloru ludzkiego ciała). Dzięki temu lakier kolorowy łatwiej przyczepi się do płytki paznokcia, a efekt malowania będzie bardziej trwały. Następnie oklej palce (mniej więcej do połowy) taśmą bezbarwną tak, aby tylko płytka paznokcia pozostała odsłonięta.

Nalej lakier na wodę i zamieszaj

Do niewielkiej miseczki nalej wodę. Powinna mieć temperaturę pokojową. Następnie zrób na wodzie koncentryczny wzór za pomocą lakierów do paznokci o różnych kolorach. Pędzelkiem pierwszego lakieru dotknij powierzchni wody, kolor powinien rozlać się na niej. Następnie szybko w centrum okręgu nałóż w ten sam sposób kolejny kolor. Powtórz to tyle razy, ile kolorów chcesz mieć na paznokciu. Następnie weź wykałaczkę lub zapałkę i „przetnij” za jej pomocą obraz powstały na wodzie tak, aby lakiery o różnych barwach połączyły się. Lakier nie może pływać na wodzie zbyt długo, ponieważ po kilkudziesięciu sekundach zestali się i nie będzie przywierał do paznokcia.

Zanurzaj paznokcie w wodzie z lakierem

Włóż palec do wody w miejscu, w którym znajduje się plama lakieru. Paznokieć powinien zanurzyć się w wodzie pod kątem 90 stopni. Kiedy zobaczysz, że lakier przywarł do płytki paznokcia, możesz wyjąć palec z wody. Kolejne palce wkładaj do wody w miejscu, w którym plama lakieru nie rozmieszała się całkowicie. Jeżeli zabraknie już lakieru na wodzie, powtórz krok pierwszy i nalej go ponownie do miseczki. Zanim to zrobisz, powinnaś jednak zmienić wodę w miseczce.

Usuń nadmiar lakieru z palców i utrwal efekt

Kiedy lakier na paznokciach trochę podeschnie, możesz delikatnie zerwać taśmę bezbarwną z palców. Jeżeli lakier został też na skórze palców dookoła płytki paznokcia, możesz zmyć go za pomocą patyczka z watą nasączoną w spirytusie. Kiedy kolorowy lakier na paznokciach całkowicie wyschnie, możesz utrwalić go za pomocą warstwy lakieru bezbarwnego.