Neonowe szpilki to awangardowy dodatek do stroju codziennego i wieczorowego, który go unowocześni, dodając mu pazur. Trzeba jednak unikać zakładania ich do biura, aby nie sprawiać wrażenia zbyt swobodnie ubranej.

Do czego dopasować neonowe szpilki

Przyciągające wzrok neonowe szpilki na co dzień, na wielkie wyjścia, gale czy koncerty wybierają Edyta Górniak, Małgorzata Kożuchowska, Edyta Herbuś, Joanna Horodyńska, Ewelina Lisowska, Omenaa Mensah.

Już od kilku lat, zwłaszcza latem, zarówno w sieciówkach, jak i u wielkich projektantów pojawia się wiele modeli neonowych szpilek. Barwy są intensywne, awangardowe, rażące, czasem kiczowate, ale na pewno nie można przejść obok nich obojętnie. Zwłaszcza zimą neonowe kolory przykuwają spojrzenia, wywołują uśmiechy na twarzach i poprawiają humor. Nudne pastele muszą oddać palmę pierwszeństwa mocnym, ostrym barwom. Odważniejszym paniom polecany jest neonowy total look. Trzeba jednak umiejętnie wybrać spośród dostępnych propozycji, aby nie zaszokować towarzystwa wyglądem rajskiego ptaka.

Neonowe szpilki prezentują się rewelacyjnie jako uzupełnienie stonowanego, monochromatycznego ciemnego lub szarego stroju. Odblaskowe, radosne odcienie limonki, żółci, zieleni, błękitu czy różu dodadzą im charakteru i unowocześnią stylizację. Dodatkowo doskonale kontrastują z opalenizną, będą się więc pięknie prezentować na lekko brązowych nogach do cygaretek lub podwiniętych jeansów. Pasują zarówno do rurek i T-shirtu, jak i do eleganckiej sukienki i marynarki. Można wybrać spośród bardzo wysokich obcasów, platform, zaokrąglonych nosków czy bardziej klasycznych fasonów.

Jaka okazja do włożenia neonowych szpilek jest najlepsza

Nie potrzeba specjalnej okazji, aby włożyć neonowe szpilki. Świetnie nadają się na uczelnię, zakupy, do kina czy na randkę. Przyciągają spojrzenia na ślubach, weselach, chrztach. Należy jedynie zwrócić szczególną uwagę na neonowe kolory podczas kompletowania stroju do biura czy sądu, gdyż neonowe szpilki za bardzo przykuwają uwagę, przez co nie nadają się na służbowe, oficjalne spotkania i okazje.