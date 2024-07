Pomalowane brwi wyglądają naturalnie i elegancko. Brwi nadają twarzy wyrazistości i podkreślają jej kształt. Oprócz tego, idealnie pomalowane brwi eksponują i powiększają oczy. Ponadto korygują kształt nosa i zwężają zbyt szeroką twarz.

Jak pomalować brwi krok po kroku?

Do makijażu brwi potrzebujesz korektora rozświetlającego, cienia, kredki, żelu wypełniającego zbliżonych kolorem do naturalnych brwi, skośnego pędzelka do malowania brwi i szczoteczki do rozczesywania brwi.

Krok I - Nałożenie pudru i wyszczotkowanie brwi

Nałóż sypki puder na brwi, po czym rozczesz je dokładnie szczoteczką. Pamiętaj, by brwi czesać zawsze w tę stronę, w którą rosną włoski. Unikaj czesania pod włos.

Krok II – Zaznaczanie kontur brwi kredką

Za pomocą kredki delikatnie zaznacz dolną linię brwi (do 2/3 długości), poczynając od zewnętrznej strony brwi. Kiedy już to wykonasz, przejdź do zaznaczenia końcówki górnej linii brwi.

Krok III – Wypełnienie brwi cieniem i kredką

Na brwi za pomocą ściętego pędzelka, nałóż cień zbliżony do ich koloru, po czym rozetrzyj go po długości brwi. Następnie na prześwity na brwiach nałóż kredkę, a następnie rozetrzyj je skośnym pędzelkiem (najlepiej wykonanym z naturalnego włosia). W ten sposób zakryjesz ubytki i sprawisz, że brwi będą wyglądały na gęstsze.

Krok IV – Utrwalenie brwi żelem wypełniającym

Kolejnym krokiem jest nałożenie żelu wypełniającego na brwi i przeczesanie ich ponownie szczoteczką. Dzięki tej czynności makijaż na brwiach będzie trwalszy.

Krok V – Podkreślenie dolnej linii brwi korektorem

Na sam koniec podkreśl za pomocą jasnego korektora dolną linię brwi, dzięki temu optycznie powiększysz oko.