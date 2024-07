Jesienią popularny program TTV „Gogglebox. Przed telewizorem” wraca z nowym sezonem. Już od jakiegoś czasu wiemy, że cieszący się sympatią widzów Mariusz Kozak nie pojawi się w produkcji razem ze swoim byłym partnerem Jackiem Szawiołą. Fani serii oglądali ten duet aż przez dekadę. Warto przypomnieć, że uczestnik w przeszłości był fryzjerem Agaty Dudy. Z „Gogglebox. Przed telewizorem” odszedł na początku maja, co rozpętało aferę. Szawioła stwierdził, że był dyskryminowany na planie show.

Na początku maja dowiedzieliśmy się, że Jacek Szawioła odchodzi z „Gogglebox. Przed telewizorem”. Odejście uczestnika wywołało burzę w mediach, a stacja odniosła się do oskarżeń o nieodpowiednie traktowanie jednej ze swoich gwiazd. Już wiemy, że jesienią widzowie zobaczą Mariusza Kozaka. Mężczyzna wystąpi razem ze swoją mamą. Influencer często pokazuje panią Mariolę w sieci i ma z nią świetny kontakt.

Produkcja dała mu wolną rękę w znalezieniu nowej osoby na kanapę. Po odejściu Jacka nie wyobrażał sobie, by Mariusza też zabrakło w programie. Jego mama ma charyzmę i nie mamy wątpliwości, że się świetnie sprawdzi przed kamerą. Jest już po nagraniu spotu nowej ramówki i trzeba jedno przyznać – to zwierzę sceniczne, kamera ją kocha. Nie stwarza problemów i jest bardzo miła, a to ważne

– powiedział informator związany z programem na łamach serwisu Plotek.pl.