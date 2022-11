"Hotel Paradise 6": Grzegorz przeszedł totalną metamorfozę! Zrobił brwi i wolumetrię twarzy!

Grzegorz to bez wątpienia jeden z najbarwniejszych uczestników "Hotelu Paradise 6", a widzowie mogli już przekonać się o tym, że rajska Panama bez niego to nie to samo. Kiedy mężczyzna wrócił do programu, fani show podobnie jak i reszta uczestników nie kryła swojego szczęścia, choć przygoda samego Grzegorza nie była już tak kolorowa. A co słychać u niego poza programem? Jak się okazuje, dzieje się całkiem sporo! Uczestnik zdecydował się na totalną metamorfozę - zaszalał z brwiami i poddał się zabiegowi medycyny estetycznej. Jak teraz wygląda? Sami zobaczcie!

"Hotel Paradise 6": Grzegorz pochwalił się efektami zabiegu. Zrobił twarz i brwi!

Widzowie szóstej edycji "Hotelu Paradise" śledzą losy swoich ulubieńców nie tylko w programie, ale również są bardzo ciekawi, co dzieje się u nich po powrocie z rajskiej Panamy, a Grzegorz zdecydowanie nie może narzekać na brak fanów. Życie barwnego uczestnika na samym Instagramie śledzi niemal 100 tysięcy internautów, a sam Grzegorz bardzo chętnie dzieli się z nimi swoim codziennym życie, w którym właśnie przyszedł czas na zmiany.

Jak się okazuje, Grzegorz z "Hotelu Paradise 6" postanowił poeksperymentować ze swoim wyglądem. Mężczyzna zdecydował się na bardzo odważną stylizację brwi i zrobił sobie na nich... wzorek! To jednak nie koniec. Uczestnik miłosnego show właśnie poinformował o kolejnej metamorfozie!

Grzegorz postanowił skorzystać z dobrodziejstw medycyny estetycznej i nieco podrasować swoją urodę. Co takiego zmienił? Otóż uczestnik "Hotelu Paradise 6" zdecydował się na uwydatnienie swojej żuchwy i wybrał się na zabieg wolumetrii twarzy!

Zaraz będę sobie konturował żuchwę zabiegiem wolumetrii twarzy, zaraz będę miał właśnie wstrzykiwany kwas hiuloronowy. Wiem, jest to coś nietypowego, wiele osób o tym nie mówi, boi się, krępuje. Ja właśnie do tych osób nie należę. W związku z tym nagrywam tę relację, żeby wam się pochwalić. No i słuchajcie, niedługo będziecie mieli okazję zobaczyć jak mi to wyszło, jak będę wyglądał. Teraz jestem jeszcze przed, a zaraz zobaczycie jak będę wyglądał po - oznajmił na swoim InstaStory.

Jak powiedział, tak też zrobił. Grzesiek opublikował nagranie na którym można zobaczyć efekty zabiegu i przyznał, że jest nimi zachwycony.

Ja osobiście jestem bardzo zadowolony. Zabieg mi robił naprawdę bardzo świetny pan doktor, który się na tym zna, który powiedział co zrobić, żeby twarz lepiej wyglądała, żeby była lepiej wykonturowana. Tak że polecam.

Po lewej stronie możecie zobaczyć Grzegorza przed, a po prawej po. Efekt faktycznie robi wrażenie.

Co sądzicie o tej przemianie? Ostatnio mogliśmy zobaczyć również metamorfozy innych uczestników show. Monika z "Hotelu Paradise 6" pokazała jak wyglądała przed programem, a Kornelia z "Hotelu Paradise 3" pochwaliła się efektami operacji plastycznej.

