Nałożenie sypkiego pudru wymaga precyzji. Zbyt upudrowana twarz wygląda nienaturalnie, dlatego przed nałożeniem kosmetyku należy zdmuchnąć jego nadmiar z pędzla.

Puder sypki to kosmetyk, który jest używany do wykończenia makijażu. Odpowiednio nałożony i dobrze dobrany puder (w drogeriach można znaleźć puder dopasowany do każdego typu skóry – tłustej, suchej, mieszanej i normalnej) modeluje kształt twarzy, niweluje niedoskonałości i podkreśla walory. Matuje twarz i nadaje jej świeży wygląd.

Jak nałożyć puder sypki? Instrukcja krok po kroku

Przed nałożeniem na twarz pudru sypkiego należy nałożyć bazę pod makijaż, dzięki której skóra będzie gładka i aksamitna, a puder będzie się utrzymywał na skórze przez cały dzień. Kolejnym krokiem jest aplikacja podkładu. Podkład najwygodniej nakładać pędzlem lub specjalną gąbeczką. Wykończenie makijażu zapewni nałożenie pudru.

Puder aplikujemy na twarz za pomocą specjalnego puszka kosmetycznego lub grubego pędzla. Należy pamiętać, że puder powinien wyglądać naturalnie, dlatego nie należy przesadzać z jego ilością.

1. Przed nałożeniem pudru należy zanurzyć gąbeczkę lub pędzel w pojemniku z pudrem i zdmuchnąć nadmiar kosmetyku.

2. Następnie delikatnie i kolistymi ruchami nakładamy puder. Ruchy wykonujemy powoli i precyzyjnie.

3. Nakładając puder należy skupić się przede wszystkim na policzkach, nosie, brodzie i czole. Aby uniknąć nienaturalnych różnić w odcieniu skóry i fluidu można także nałożyć puder sypki na linię żuchwy oraz na szyję.