„Zbuntowany anioł”: Pamiętacie brwi Glorii Esposito? Dziś grająca ją Gabriela Sari ma 44 lata i ciało bogini

"Zbuntowany anioł" ma ciągle w Polsce oddanych fanów. Serialowy hit z piękną Milagros, graną przez Natalię Oreiro, gromadził przed telewizorami na początku lat 00' miliony widzów. Widzowie serialu na pewno pamiętają służącą Glorię Esposito. Urocza przyjaciółka Milagros była dla niej wielkim wsparciem. Sama też marzyła o wielkiej miłości...

Ale pewnie jeszcze bardziej niż jej losy fani będą pamiętać jej charakterystyczne, gęste i krzaczaste brwi! Czy nadal tak wyglądają? Patrząc na najnowsze zdjęcia 44-letniej Gabrieli Sari, mamy wrażenie, że czas nie tylko się zatrzymał, ale wręc się cofa! Aktorka wygląda przepięknie. Zresztą zobaczcie sami!

Jak dziś wygląda Gloria Esposito ze "Zbuntowanego anioła"?

Być może nie wszyscy wiedzą, ale serial "Zbuntowany anioł" można ciągle oglądać w TV Puls. Argentyńska produkcja z lat 1998-1999 największe sukcesy w Polsce święciła jednak w latach 2000-2001. Serial opowiada o prześlicznej Milagros, sierocie która trafiła na służbę do bogatej rodziny Di Carlo. Głowa rodziny, Federico okazał się ojcem dziewczyny (nie przyznaje się do córki), tymczasem ona zakochuje się w jego synu Ivo. Na szczęście chłopak finalnie okazuje się być owocem romansu matki i nie jest wcale synem Federica. Ważne postaci serialu to służba państwa Di Carlo, a wśród nich młodziutka Gloria, z którą Milagros szybko się zaprzyjaźnia. Gra ją argentyńska aktorka Gabriela Sari.

screen

Dziś Gabriela ma 44 lata i - trzeba przyznać - wygląda świetnie.

Piękne zdjęcia na profilu instagramowym aktorki śledzi ponad 700 tys. osób! I wcale się nie dziwimy. Gabriela wygląda po prostu jak bogini. Czas ewidentnie pracuje na jej korzyść.

Aktorka ciągle gra w produkcjach serialowych i filmach. Na koncie ma również wiele ról teatralnych. Brwi, może już nie tak bardzo krzaczaste, nadal są mocno widoczne.