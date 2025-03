Oscary 2025 w cieniu skandalu. Fani Michelle Trachtenberg są wściekli

Michelle Trachtenberg to aktorka znana z takich produkcji jak „Buffy: Postrach wampirów” czy „Plotkara”. Podczas tegorocznej gali Oscarów prowadzący wydarzenie nie upamiętnili gwiazdy. Jej nazwisko zostało pominięte w segmencie In Memoriam. Fani wciąż nie mogą w to uwierzyć. W mediach pojawiły się ostre reakcje internautów.