Najpopularniejsze nastolatki w Polsce ponownie spotkały się na jednej scenie. Viki Gabor i Roxie Węgiel dziś zawalczyły o Bursztynowego Słowika podczas Top of the Top Festivalu 2021 w Sopocie. Zaprezentowały nie tylko fenomenalne głosy ale również nietuzinkowe stylizacje. Zobaczcie odważną stylizację Viki Gabor Zobacz także: Roksana Węgiel apeluje do fanów: "Nie róbcie tak"! Tego piosenkarka naprawdę nie lubi Viki Gabor na Top of the Top Festival 2021 w Sopocie Viki Gabor ma dopiero 13 lat a swobody na scenie mogłaby się od niej uczyć niejedna koleżanka z branży. Zwyciężczyni Eurowizji Junior 2019 podczas Top of the Top Festivalu 2021 walczy o Bursztynowego Słowika. Na scenie zaprezentowała się ze swoim singlem "Afera". Viki Gabor tego wieczora postawiła na mocno oversizowy dres w kolorze czerwonym. Dwuczęściową sportową stylizację dopełniła croptopem, delikatnie odsłaniając część brzucha. Miała również czapkę z daszkiem oraz dość pokaźną biżuterię, która idealnie komponowała się z "blokowym" lookiem. Zobacz także: Doda zdradziła jak członkowie Maneskin potraktowali polską gwiazdę! "Stała z godzinę pod garderobą" Na uwagę zasługują szczególnie spodnie Viki Gabor. Ich dolna, widocznie doczepiania cześć totalnie zasłaniała buty piosenkarki. Młoda wokalistka uwielbia eksperymentować z modą i nie boi się mocno oversizovego stylu. Jak Wam się podoba Viki Gabor w takiej odsłonie? Zobacz także: Fryderyki 2021: Viki Gabor przeszła metamorfozę! Zaskoczyła nową fryzurą na gali Roksana Węgiel na Top of the Top Festival 2021 w Sopocie. Wpadka lektora Roksana Węgiel podobnie jak Viki Gabor walczyła dziś o Bursztynowego Słowika. Jej kariera w polskim show-biznesie nabrała...