Wyraźne podkreślenie brwi z zachowanie ich naturalnego charakteru to nie najłatwiejsze zadanie. Jednak wybór właściwych produktów może znacznie pomóc w tej kwestii. Teoretycznie efekt naturalnie wyrysowanych brwi można uzyskać za pomocą wielu typów produktów, ale warto zwrócić szczególną uwagę na kredki o miękkich, woskowych formułach, które tworzą mocniejszą kreskę od cieni, a przy tym są dużo łatwiejsze w obsłudze niż pomady. Świetnym przykładem takiego kosmetyku jest kredka Brow This Way Fill & Sculpt od Rimmel, która jest teraz przeceniona o ponad 45 % w Rossmannie.

Kredka gwarantująca naturalny efekt z Rossmann

Kredka Brow This Way dostępna jest w trzech uniwersalnych odcieniach. Jej regularna cena wynosi około 32 zł, ale obecnie można ją znaleźć w Rossmannie za 17,49 zł. Jest wysuwana i ma ściętą końcówkę, która nie wymaga temperowania. Bez trud można nią precyzyjnie wyrysować kształt brwi, dorysować włoski oraz je przyciemnić. Miękka, kremowa formuła, sprawia, że aplikacja jest błyskawiczna oraz świetnie się rozciera, dzięki czemu uniemożliwia przesadzenie z produktem i imituje naturalny efekt. Kredka wyposażona jest też w szczoteczkę, która dobrze rozprowadza produkt i pozwala wyczesać jego nadmiar. Jest bardzo wydajna i trwała - pozostaje w nienaruszonym stanie od rana do wieczora. Jej właściwości zostały docenione również na wizażu, na którym została oceniona na 4,4 w pięciopunktowej skali.

„Jak dla mnie ta kredka to sztos. Łatwo ją rozprowadzić, długo się utrzymuje i chyba nie da się z nią przesadzić. Dodatkowo kolor idealnie pasuje do moich brwi, a opakowanie posiada wbudowaną szczoteczkę do ich rozczesywania.”

„Cenię sobie naturalny efekt w makijażu, a to jest jeden z kosmetyków, które mi go zapewniają. Dużym plusem produktu jest opakowanie 2 w 1 - z jednej strony wysuwana kredka, a z drugiej szczoteczka. Kredka ładnie sunie po skórze, a jej nadmiar łatwo wyczesać, więc jest idealna również dla początkujących.”

„Kredka jest miękka, ale się nie rozmazuje. Jej skośna końcówka precyzyjnie definiuje łuk brwiowy, a z pomocą dołączonej szczoteczki łatwo wycieniować brwi i wyczesać włoski. Produkt jest trwały i nie blaknie, a praca z nim jest naprawdę szybka, łatwa i przyjemna.” - oceniają wizażanki.