Rossmann wyprzedaje hitowy żel do brwi 55 procent taniej! "Trzyma moje brwi cały dzień w ryzach!"

Odpowiednio podkreślone brwi to kluczowy element makijażu. Zwłaszcza, że w tym sezonie ponownie królują te szerokie i wyraziste. Widać to było zwłaszcza na letnich pokazach (np. Chanel, Isabel Marant, Aigner, Zadig e Voltaire ), na których modelki, mimo bardzo naturalnych looków miały mocno zarysowane łuki brwiowe. Taki make up bardzo łatwo odtworzyć samodzielnie i to z pomocą jednego produktu, którym nie jest pomada, ani kredka tylko żel do brwi.

Koloryzujący żel do brwi z Rossmanna

Z reguły żele stosowane są w ostatnim etapie makijażu brwi, po pomadzie lub kredce, by usztywnić włoski i jeszcze dodatkowo je lekko przyciemnić. Jednak wodoodporny żel do brwi Unbelieva Brow od L’Oreal Paris z powodzeniem wystarczy do wykonania całego ich make up’u. Ma lekką, płynną formułę, która jest bardzo intensywnie napigmentowana. Nakłada się ją na włoski za pomocą aplikatora, który przypomina ten w błyszczyku (co jest niespotykane w przypadku żeli). Następnie wystarczy obrysować kształt brwi i wyczesać całość za pomocą dołączonego do zestawu pędzelka i szczoteczki w formie dwustronnego produktu. Producent zapewnia, że całość powinna zająć 90 sekund i chyba muszę się z tym zgodzić, bo jest to faktycznie bardzo szybko akcja.

Warto jednak uważać z ilością nakładanego produktu, gdyż jest on mocno barwiący i po wyczesaniu szczoteczką może wyjść poza obręb brwi. W takiej sytuacji należy usunąć nadmiar ze skóry wacikiem i jeśli starł się przy tym podkład po prostu nałożyć odrobinę korektora. Efekt tego trzystopniowego procesu jest niesamowity - wyraźny, ale nadal dość naturalny. Spowodowane jest to tym, że żel osadza się nie tylko na włoskach, ale również na skórze. W rezultacie brwi są przyciemnione, ich kształt jest dokładnie obrysowany, a włoski ułożone i bardzo mocno usztywnione. Po kilku chwilach od aplikacji kosmetyk zasycha i w takim stanie wytrzymuje cały dzień do momentu demakijażu. Nie ściera się, nie rozmazuje, a włoski pozostają na swoim miejscu, nawet kiedy są dość niesforne i długie, tak jak w moim przypadku. Żel występuje w trzech kolorach, które pasują do jasnych, jak i naprawdę bardzo ciemnych brwi.

Jest dostępny w Rossmannie za ok. 74 zł, ale teraz na promocji można go mieć za 33,30 zł (przypomnijmy, trwa wielka wyprzedaż w Rossmannie na kosmetyki do makijażu, 55 procent taniej!). Na wizażu został oceniony na 4,7/5 i zdobył 213 recenzji.

„Używam go od dłuższego czasu i jest rewelacyjny! Idealnie podkreśla brwi, nie kruszy się, szybko zasycha, jest wodoodporny, a do tego bardzo wydajny. Mimo, że odcień 104 chatin w opakowaniu wydaje się dość jasny to pasuje do moich bardzo ciemnych brwi.”

„Jestem nim zachwycona! Miałam problem ze znalezieniem kosmetyku, który cały dzień trzymałby moje bujne brwi w ryzach, a ten żel sprawdził się doskonale. Specjalnie przecierałam brwi ręką, aby sprawdzić czy się nie zmaże i pozostał nienaruszony!”

„Najlepszy produkt do brwi jaki miałam. Dzięki rzadkiej konsystencji łatwo się go nakłada. Po aplikacji zastyga i tworzy genialny efekt. Jest wodoodporny, świetnie utrzymuje się cały dzień, można trzeć, dotykać i nic się z nim nie dzieje. Jest też bardzo wydajny, gdyż naprawdę niewiele się zużywa przy codziennym makijażu.” - piszą wizażanki