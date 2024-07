1 z 9

Makijaż Renaty Kaczoruk? Modelka często pokazuje się... bez makijażu (nie tylko w programie „Azja Express’’!) lub w delikatnym make up - no make up. Zazwyczaj wybiera subtelne odcienie nude i jasnego różu podkreślając nimi usta i kości policzkowe. Naturalne zdjęcia przeważają też na jej Instagramie - minimalistyczny makijaż (lub jego brak) podkreśla dziewczęcą urodę partnerki Kuby Wojewódzkiego.

Polecamy: Renata Kaczoruk w "Azji Express" wzbudza ogromne kontrowersje, a na ściance? Oceń jej styl! SONDA

A jak wygląda w mocniejszym makijażu? Jako modelka Kaczoruk miała wiele okazji, by testować różne rodzaje make up'u. Gruba kreska na powiece w stylu retro, ostrzejsze smookey eye, usta w kolorze fuksji (jak na ostatniej konferencji TVN Style), intensywnej czerwieni, a nawet oranżu! W którym wydaniu Renata wygląda najlepiej? OCEŃ!

Zobacz: Renata Kaczoruk powinna odpaść z "Azja Express"? Fani: "Złamała regulamin. Powinna odejść!"