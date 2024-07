1 z 10

Styl Renaty Kaczoruk

Stylizacje Renaty Kaczoruk - czy są równie kontrowersyjne jak jej zachowanie w programie "Azja Express"? Modelka, a prywatnie partnerka Kuby Wojewódzkiego, ostatnio wzbudza ogromne emocje. Renata jest najbardziej hejtowaną uczestniczką popularnego show stacji TVN. Zarówno gwiazdy programu, jak i internauci, zarzucają jej niekoleżeńskie zachowanie oraz silną determinację, by wygrać.

Czy jej wybór strojów na oficjalne wyjścia również wzbudza tak skrajne emocje?

Polecamy: Jak znaleźć swój styl ubierania się – praktyczne porady

Renata Kaczoruk może pochwalić się doskonałą sylwetką. Wysoka, szczupła, proporcjonalna. Przy takiej figurze niemal we wszystkim wygląda się świetnie! Czy tak jest w przypadku modelki? Ukochana Kuby Wojewódzkiego najchętniej stawia na klasyczne, dość stonowane stylizacje. Często sięga po czerń, biel - zarówno w wydaniu solo, jak i kontrastowym duecie. Od czasu do czasu w można ją zobaczyć również w pastelowych kolorach, takich jak pudrowy róż czy niebiański błękit.

Jeśli chodzi o fasony, to Renata Kaczoruk kocha krótkie spódnice. I nic dziwnego! Ma świetne nogi, które warto eksponować. Jej największy "wybryk" modowy na ściance to połączenie eleganckiej sukienki ze sportowymi butami. To mogło się sprawdzić tylko przy takiej figurze! Zobaczcie najciekawsze stylizacje Renaty Kaczoruk i oceńcie jej styl! Jest się czym inspirować?

Zobacz też: Będzie zwrot w "Azja Express"?! Renata Kaczoruk zapewnia... "Polska mnie pokocha"