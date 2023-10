Renata Kaczoruk należy do grona gwiazd, które zdecydowanie nie boją się wyzwań. Na pewno wszyscy fani modelki doskonale pamiętają jej udział w programie "Azja Express". Było to show pełne ciężkich i wymagających zadań, z którymi gwiazda i jej kompanka z podróży radziły sobie doskonale. Nic więc dziwnego, że Renata Kaczoruk zdecydowała się wziąć udział w kolejnym show stacji TVN, "Przez Atlantyk", które również jest pełne wielkich wyzwań! Jednak tym razem modelka nie zgodziła się na to od razu. Dlaczego?

"Przez Atlantyk": Renata Kaczoruk o udziale w programie

Udział w nowym show stacji TVN to zdecydowanie wielka przygoda, którą postanowiło przeżyć kilka znanych postaci ze świata polskiego show biznesu, w tym między innymi Antoni Królikowski - aktor ostatnio opowiedział nam, jak wspomina swój udział w programie "Przez Atlantyk". Teraz z kolei swoje spostrzeżenia na temat programu zdecydowała się wyjawić nam Renata Kaczoruk! Gwiazda uwielbia różne wyzwania, jednak tym razem miała pewne obawy przed przyjęciem propozycji udziału w "Przez Atlantyk".

- Chwilę się zastanawiałam, miałam różne obawy. We mnie jest taka Renata, każdą taką okazję do odkrywania czegoś nowego, przygodę przyjmuję z otwartymi ramionami. Ale jest też dojrzalsza Renata, która mówi "pomyślmy przez chwilkę". No, ale jednak coś takiego ma w sobie ta propozycja ten sam koncept, że ciężko jest to zignorować - powiedziała nam Renata Kaczoruk.

Co jeszcze na ten temat zdradziła nam gwiazda? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!