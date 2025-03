Maja Bohosiewicz jest na językach wszystkich i to nie tylko za sprawą 3. sezonu "Love Never Lies", ale również dzięki swoim stylizacjom. Już w programie prezenterka zwróciła na siebie uwagę nietuzinkowymi kreacjami. Na ulicach Warszawy również nie brakuje jej poczucia stylu i szyku. Jesteśmy zachwyceni jej stylizacją, a gdy zobaczyliśmy jej buty — oniemieliśmy!

Maja Bohosiewicz zachwycała stylizacjami w "Love Never Lies"

Maja Bohosiewicz, prowadząca program "Love Never Lies Polska", zachwyca widzów nie tylko swoją charyzmą, ale także wyjątkowymi stylizacjami. Jej kreacje, przygotowane we współpracy ze stylistką Magdaleną Sekrecką, łączyły elegancję z nowoczesnymi trendami, co podkreślało jej indywidualny styl w programie.

Stylizacje Mai Bohosiewicz zyskały ogromną popularność wśród fanów mody. Widzowie często komentują jej kreacje w mediach społecznościowych, a jej Instagram stał się prawdziwą kopalnią inspiracji.

Maja Bohosiewicz zachwyca w swojej stylizacji

Maja Bohosiewicz została zauważona przez paparazzi na ulicach Warszawy, gdy robiła zdjęcia modelkom pod swoim sklepem. Prezenterka udowodniła, że nie tylko pod okiem stylistki umie skomponować świetną stylizację. Jej uliczny look skradł nasze serca — nie da się nie zakochać w czerwonej oversize'owej ramonesce. Jednak to buty zwróciły naszą największą uwagę.

