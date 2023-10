Najważniejsza rola makijażu? Zwiększać pewność siebie! Kiedy nasza cera promienieje, czujemy się lepiej i nie boimy żadnych wyzwań. Często jednak kosmetyki nie nadążają za naszymi wymaganiami – ścierają się, ujawniają niedoskonałości i tym samym nie spełniają swojej roli.

Szukasz podkładu, który wytrzyma w nienaruszonym stanie przez cały dzień? Poznaj fluid Cashmere 12h Make Up marki Dax!

Długotrwały podkład kryjący Cashmere 12h Make Up

Myślisz, że to niemożliwe, by podkład wytrzymał na twarzy aż 12 godzin? Cashmere 12h Make Up marki Dax to nowoczesny podkład o przedłużonej trwałości. Sprawia, że skóra wygląda nieskazitelnie przez cały dzień. Nie ściera się i nie rozmazuje.

Czemu kosmetyk zawdzięcza tak skuteczne działanie? Zawarte w jego składzie intensywne pigmenty idealnie budują krycie – w zależności od potrzeb możesz nałożyć kilka warstw kosmetyku, by osiągnąć upragniony efekt. Podkład zapewnia matowe wykończenie makijażu i pełną korektę niedoskonałości, więc bez obaw można używać go do każdego typu skóry.

Jeszcze się wahasz? Podkład Dax Cashmee 12h Make Up to odpowiedź na wszystkie oczekiwania dotyczące pięknej i zadbanej skóry. Kosmetyk dostępny jest w 3 odcieniach:

01 NATURALNY

02 SŁONECZNY

03 BEŻOWY

Dzięki temu możesz wybrać ten, który pasuje do ciebie najlepiej.

Więcej niż makijaż

Oprócz funkcji podkładu pod dalszy makijaż, Dax Cashmere 12h Make Up to również pielęgnacja twarzy. W składzie produktu znajdziemy filtry UVA i UVB, które powinno stosować się przez cały rok, nie tylko latem. Zapewniają one ochronę przeciwsłoneczną oraz zapobiegają fotostarzeniu się skóry.

W składzie podkładu znajduje się również pielęgnujący olejek arganowy, który nazywany jest płynnym złotem Maroka. To właśnie on dba o nawilżenie skóry oraz o jej młody wygląd - naturalne składniki w nim zawarte przeciwdziałają oznakom przedwczesnego starzenia się skóry.

