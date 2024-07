Makijaż dla blondynek jest różny w zależności od koloru oczu i koloru karnacji danej osoby. Nieprawdą jest, że do delikatnej blond urody zalecane jest stosowanie tylko stonowanych, ciepłych barw.

Typy urody a makijaż

Blond ma wiele odcieni, od mroźnej platyny po ciepłe głębokie beże. Określenie typu urody to punkt wyjścia przy doborze kolorystyki makijażu dla blondynki. Temperaturę odcienia można poznać po kolorze żył widocznych po wewnętrznej stronie nadgarstka. Należy pamiętać, że tylko światło dzienne nie zniekształci barwy. Przy ciepłej tonacji żyły będą miały kolor zielonkawy. Zimny odcień charakteryzuje się żyłkami w kolorze niebieskim. Jeżeli nie mamy pewności, co do koloru żyłek można zrobić jeszcze jeden test, który powinien rozwiać wątpliwości. Stań przed lustrem i zawiąż na szyi apaszkę (albo kawałek materiału, bluzkę) w kolorze écru a potem w odcieniu czystej bieli. Jeżeli twarz wygląda korzystnie i promiennie w écru oznacza to ciepły typ, korzystniejsze prezentowanie się w nieskazitelnej bieli to typ zimny.

Zgodnie z zasadą typów tonacji, osoby o ciepłym odcieniu powinny wybierać kolory ciepłe, takie jak czerwienie, pomarańcze, ciepłe zielenie, brązy czy złoto. Analogicznie zimny typ najkorzystniej wygląda w srebrach, szarościach, mroźnych błękitach, zimnych fioletach i różach.

Makijaż dla blondynek – fluid, puder, podkład, róż

Osoby z delikatną lekko zaczerwienioną cerą powinny wybierać podkłady kryjące w odcieniach beżów i żółci, unikając, podkreślających mankamenty, tonacji różowych. Jasna, porcelanowa karnacja bez widocznych niedoskonałości dobrze prezentuje się w lekkich podkładach, pudrach oraz kremach BB w różowych odcieniach – przy zimnym typie urody oraz żółtych – przy typie ciepłym. Pamiętajmy jednak, aby fluid, którym wykonujemy makijaż na dzień był zawsze o ton jaśniejszy od naturalnego koloru skóry. W ciągu dnia utleni się dopasowując do cery. Róż na policzki nie wskazany jest dla osób o widocznych zaczerwienieniach i podrażnieniach na twarzy, co zdarza się często, szczególnie u bardzo jasnych blondynek. Natomiast posiadaczki jednolitego koloru skóry, mogą stosować róże w zależności od tonacji urody, czyli barwy ciepłe do ciepłych, zimne do zimnych.

Makijaż blondynki - usta

Dla kobiet o ciepłym typie urody najbardziej polecane są złociste odcienie różów, pomarańczy, czerwieni. Zimny makijaż ust dla blondynki to przede wszystkim mroźne, perłowe odcienie, metaliczne drobinki. Ciemne i mocne kolory szminek dobrze prezentują się tylko na nieskazitelnej cerze. Wszystkie blondynki powinny unikać używania konturówek ciemniejszych niż szminka, której użyły do wypełnienia ust.

Makijaż dla blondynki – oczy

Smoky eye wygląda bardzo ciekawie przy jasnej karnacji i szarych tęczówkach, jednak jest to propozycja dla odważnych. Oczy zielone często idące w parze z ciepłą tonacją, dobrze wyglądają w towarzystwie cieni ciepłych i jasnych, beżowych, opalizujących na złoto różach, ciepłych brązach. Oczy w kolorze brązowym lub piwnym są nieco rzadziej spotykane u blondynek niż wyżej wspomniane. Niemniej cień stosowany do ich makijażu powinien być jasny. Wybierając eyeliner lub tusz do rzęs pamiętajmy o tonacji. Typ zimny będzie się dobrze prezentował w szarej lub czarnej mascarze typ ciepły powinien wybrać brąz. Makijaż oczu blondynki powinien być raczej pastelowy i stonowany. Ekstrawagancje i eksperymenty zachowajmy na specjalne okazje.