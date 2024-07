Wersow już od ponad miesiąca spełnia się w nowej roli — w drugiej połowie czerwca influencerka została mamą. Co ciekawe, 26-latka nie zwalnia tempa też w kwestii aktywności w sieci, regularnie publikując nowe filmy i ujęcia. Teraz pokazała, jak wygląda miesiąc po porodzie, a ostatnie zdjęcie Wersow wywołało prawdziwą burzę w komentarzach!

Fakt, że Wersow i Friz zostali rodzicami, nie wpłynął znacząco na ich aktywność w mediach społecznościowych — wręcz przeciwnie: rodzice małej Mai chętnie dzielą się kolejnymi kadrami z córką i nie tylko. Tym razem Weronika Sowa pokazała się w obcisłym, czarnym komplecie i okularach przeciwsłonecznych, czym mocno podzieliła swoich fanów.

Choć jeszcze niedawno fani zgodnie zachwycali się tym, jak influencerka wygląda tuż po urodzeniu córki, pod najnowszym ujęciem Wersow pojawiły się komentarze sugerujące odmienne opinie.

Pod wpisem pojawiły się też komentarze dotyczące... czasu, jaki Wersow spędza z córką.

- Ona cały czas gdzieś idzie, zbiera się a gdzie i z kim dzidziuś,1-szy rok dziecka jest najważniejszy, musi być tylko z mamą: zapach, przytulenia, mleko i tp. Dziecko dla zdjęć, co i tak było wiadomo - grzmi jedna z fanek.

- Widzisz ułamek ich życia w mediach. Poza tym to że wychodzi na 2/3 godziny dziennie to coś złego? Można by oszaleć ciągle siedząc w domu. A o opiekę małej się nie martw bo pewnie siedzi z nią Karol lub dziadkowie. To są dorośli i odpowiedzialni ludzie więc swoje domysły i rady zostaw dla siebie - pisze inna internautka.