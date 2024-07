Kosmetyki do makijażu muszą być dobrane do rodzaju cery. Kolor włosów, oczu i karnacji wskazuje, jakim jesteś typem urody: czy jesteś wiosną, latem, jesienią a może zimą. Wiąże się to z dobraniem właściwych kosmetyków.

Podstawowe kosmetyki do makijażu:

1. Tonik – umytą, odświeżoną twarz przemyj tonikiem, który powinien być dobrany do naszego typu cery.

2. Krem do twarzy – po zastosowaniu toniku, nawilżaj twarz kremem. Odczekaj około 10 minut, aby dobrze wchłonął się w skórę.

3. Korektor – jeśli chcesz zakryć zaczerwienienia, przebarwienia, cienie pod oczami, czy niedoskonałości użyj zwykłego korektora na zmienione miejsca. Preparat możesz nabyć w postaci płynnej lub sztyfcie. Ten w postaci płynnej, wklepuj na niedociągnięcia, a nie rozmazuj go. Poczekaj chwilę, zanim preparat wchłonie się w skórę.

4. Baza – na twarz zastosuj bazę pod podkład. Nakładaj ją przed każdym makijażem i dobierz do swojego typu cery. Są bazy rozświetlające, matujące i liftingujące. Baza pochłania nadmiar sebum, a to powoduje matowienie skóry podczas pocenia czy wysiłku.

5.Podkład – nałóż pędzlem podkład na twarz. Pędzel powinien być wykonany ze sztucznego włosia, aby równomiernie rozprowadził fluid na twarzy. Jak dobrać podkład? Właściwy podkład ujednolici kolor skóry i nie stworzy efektu maski. Jeśli masz problem z zakupem odpowiedniego odcienia fluidu, użyj białego podkładu adaptive. Kiedy nałożysz go na twarz, sam dopasuje się do barwy skóry. Występują podkłady kryjące, matujące (do cery tłustej), rozświetlające (do cery normalnej i suchej) w postaci kremu, musu i płynu. Oprócz pędzla, podkład możesz nakładać za pomocą gąbeczki lub palców. Wybieraj odcień fluidu zawsze zbliżony do koloru cery i porównuj go ze skórą na linii żuchwy. Kiedy masz problem ze znalezieniem właściwego koloru, wybierz jaśniejszy od swojej skóry.

6. Korektor rozświetlający – jeśli chcesz podkreślić rysy twarzy, powiększyć oczy, usta, czy nos, użyj korektora rozświetlającego.

7. Puder w kamieniu i sypki – do utrwalenia i zmatowienia makijażu użyj pudru w kamieniu. Możesz zastosować kosmetyk transparentny, mineralny jak i brązujący. Doskonale zakrywa błyszczące policzki czy nos. Puder sypki pozwala na pokrycie twarzy lekkim, sypkim pyłkiem. Daje to naturalny i mocno kryjący efekt. Najczęściej na twarzy puder rozprowadza się gąbką w celu zakończenia makijażu. Możesz też zastosować do niego duży pędzel.

8. Róż do policzków – kosmetyk, który podkreśli policzki i wyeksponuje ich kształt. Możesz stosować go w codziennym makijażu.

9. Czarna kredka lub eyeliner – dzięki tym kosmetykom powiększysz i uwydatnisz oczy. Narysuj kredką lub eyelinerem kreskę wzdłuż górnej powieki, a oczy staną się wyraźniejsze.

10. Tusz do rzęs – używaj tuszu, najlepiej czarnego aby podkreślić oczy. Szczoteczką nakładaj tusz od nasady rzęs w górę. Czynność możesz powtórzyć 2-3 razy zygzakowatym ruchem.

11. Pomadka do ust – wyeksponuje usta i jednocześnie podkreśli ich kształt. Oprócz pomadki, możesz używać bezbarwnych lub kolorowych błyszczyków.

Z kosmetyków wymienionych powyżej, możesz korzystać na co dzień. Makijaż możesz zakończyć fixem, który dostaniesz w postaci sprayu bądź proszku. Przypudruj nim twarz, a uzyskasz matowy i trwały make-up.