Sandra Kubicka w tym momencie wypoczywa na Seszelach i mówi wprost, że na wakacjach pozwala odpocząć także swojej skórze, dlatego rezygnuje z używania produktów kolorowych. Jakiś czas temu podzieliła się jednak swoim sposobem na szybki makijaż. Główną rolę odgrywa koreański krem BB, który jest uwielbieńcem kobiet na całym świecie! My także mamy do niego słabość.

Reklama

Spis treści:

W zapisanej relacji „BEAUTYTIPS” widzimy, jak Sandra Kubicka pokazuje swój sposób na makijaż w 5 minut. Okazuje się, że modelka nakłada na twarz koreański krem BB marki Missha! To łatwo dostępny kosmetyk, który oczarował tysiące kobiet na całym świecie i chyba wszystkie blogerki beauty…. I wcale nas to nie dziwi! To lekki produkt o bardzo dobrym kryciu, który daje efekt drugiej skóry. Cera po nałożeniu tego kremu BB jest rozświetlona, „wyspana” i pełna zdrowego blasku.

Sandra Kubicka nakłada go za pomocą pędzla, jednak bez problemu możemy zaaplikować go za pomocą dłoni. Modelka zdradza także, że używa odcienia 25, czyli warm beige. Skusicie się i spróbujecie tego kosmetyku?

Mat. Prasowe

Sandra Kubicka wyraźnie bawi się przy wykonywaniu makijażu, nuci sobie pod nosem i lekko tańczy. Musimy przyznać, ze z tego nagrania bije pozytywna energia!

Zobacz także

Instagram Sandra Kubicka

Zobacz także: Sukienka na sylwestra w stylu Sandry Kubickiej wyczaruje talię osy w 3 sekundy! Kupisz ją za 69 zł w Sinsay!

Modelka na koniec nagrania wysyła swoim obserwatorom buziaczki, przeczesuje palcami włosy i wygląda fenomenalnie! Jej skóra jest gładka, ukojona i rozświetlona. Ale nie tylko Sandra Kubicka ceni sobie ten efekt. Krem BB, którego używała, to hit polecany nawet przez makijażystki.

Po pierwsze ma bardzo dobre krycie jak na krem BB. Jest świetny do używania na co dzień. Jest także bardzo trwały - spokojnie wytrzymuje u mnie od 10-12 h.

Po drugie ma lekka konsystencję. Ładnie wtapia sie w skórę. Ma matowe wykończenie, ale wygląda naprawdę naturalnie. Po trzecie duuuży plus za wysoki SPF w składzie – pisała użytkowniczka katazynka2

Reklama

o wizycie u makijażystki i naszej rozmowie zachęciła mnie do tego kremu BB. Byłam ciekawa, czy rzeczywiście daje takie efekty o jakich wspominała. Kupiłam małe opakowanie i to był strzał w dziesiątkę! Cera po jego użyciu jest pięknie wygładzona, wygląda na świeżą, zadbaną i wypielęgnowaną. Pięknie wyrównuje koloryt cery. Jestem nim zachwycona i używam go każdego dnia – pisała użytkowniczka Brunetka_96