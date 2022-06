Marcin Hakiel w towarzystwie tajemniczej blondynki: "To był dobry dzień"

Marcin Hakiel pod jednym z ostatnich zdjęć na Instagramie zareagował na komentarze internautów i zaskoczył szczerym wyznaniem. Jak tancerz radzi sobie po rozstaniu z Katarzyną Cichopek i czy jest już gotowy, żeby rozpocząć wszystko od nowa? Sprawdźcie, co Marcin Hakiel napisał o byłej żonie i o swoim życiu. Marcin Hakiel pogodził się z rozstaniem? Małżeństwo Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela przez wiele lat wydawało się bardzo szczęśliwe. I chociaż kilka lat temu media informowały o kryzysie w ich związku to gwiazda "M jak miłość" i tancerz uratowali swoją relację. Niestety, blisko trzy miesiące temu Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel poinformowali o swoim rozstaniu. Para podjęła decyzję o zakończeniu małżeństwa i dziś czekają na pierwszą rozprawę w sądzie. Marcin Hakiel od samego początku nie ukrywa, że rozstanie było dla niego bardzo bolesne - w programie "Miasto Kobiet" Marcin Hakiel opowiedział o powodach rozstania z Katarzyną Cichopek - i przyznał, że żona od jakiegoś czasu prosiła o o więcej wolności. Tancerz nie ukrywał, że po rozstaniu pomaga mu terapia i przyjaciele. Marcin Hakiel coraz częściej publikuje również nowe zdjęcia i nagrania w mediach społecznościowych, ale to nie podoba się wszystkim internautom. Pod jednym z ostatnich zdjęć na Instagramie pojawiło się sporo krytycznych uwag, ale fani stanęli w obronie Marcina Hakiela, który również zabrał głos i zaskoczył wyznaniem! Panie Marcinie proszę się nie przejmować takimi komentarzami jaki napisał miernota m....pl. Jest Pan cudownym ojcem i tak trzymać i proszę układać swoje życie jak panu się tylko podoba- napisała jedna z internautek. dzięki, każdy ma prawo komentować, a ja mam prawo robić to co uważam, i już układam życie na nowo :) - odpisał Marcin Hakiel. Zobacz także: Marcin Hakiel nie zdradził prawdy o...