W sklepach znajdziesz tysiące markowych produktów od tysięcy światowych marek! Zarówno perełki modowe, jak i sprzęt sportowy, dodatki do domu czy akcesoria dla zwierząt, lista jest długa! A wszystko to w wyjątkowych cenach. Sekret tych cen kryje się w pracy kupców, którzy na co dzień współpracują z markami i projektantami z całego świata. To oni nieustannie wyszukują i negocjują najlepsze jakościowo produkty w przystępnych cenach. W ten sposób asortyment sklepu jest zawsze różnorodny i atrakcyjny dla klientów.

Wszystkie produkty w sklepach HalfPrice pochodzą bezpośrednio od marek, ich partnerów lub dystrybutorów z całego świata, co gwarantuje ich oryginalność. Dzięki temu w sieci sklepów możesz kupić markowe produkty w bardzo wyjątkowej cenie.

Mat. prasowe

Wszystko dla wszystkich!

Kampania marki na sezon jesień-zima 24’ podkreśla różnorodność – zarówno produktów dostępnych w sklepach, jak i samych klientów. Nieważne czy jesteś minimalistką/tą lub maksymalistką/tą, a może chcesz stworzyć własną strefę Zen, jedno miejsce, tysiąc rozwiązań! Dodatkowo w specjalnych strefach Luxury Brands możesz znaleźć odzież i akcesoria od światowej sławy projektantów! Oczywiście w atrakcyjnych cenach.

Nowa kampania jest kontynuacją odważnych kreacji wizualnych, jak wiadomo HalfPrice nie da się zamknąć w standardowe ramy działań marketingowych. Motywem przewodnim wciąż jest kolor czerwony, który wyróżnia markę na rynku retailowym.W kampanii widoczne są też elementy storytellingu, które opowiadają historie klientów odkrywających świat HalfPrice. Poprzez odważne wizualizacje i intensywną czerwień, kampania budzi emocje – od ekscytacji i zaskoczenia po radość z odkrywania nowych, unikalnych produktów. To właśnie te emocje sprawiają, że zakupy w HalfPrice stają się wyjątkowym doświadczeniem, a sama marka – czymś więcej niż tylko sklepem. HalfPrice zaprasza swoich klientów do świata, w którym każda wizyta to początek nowej przygody, pełnej nieoczekiwanych odkryć i satysfakcji.

Marka chce, aby każdy klient poczuł, że zakupy to nie tylko wybór produktów, ale także odkrywanie czegoś nowego, co może inspirować, podkreślać indywidualny styl lub pozytywnie zaskoczyć. Kampania ma za zadanie budować emocjonalny związek między klientem a marką, pokazując, że zakupy w HalfPrice to idealny sposób na wyrażenie siebie. Marka pragnie, aby jej kampania inspirowała do traktowania zakupów jako formy rozrywki, pełnej luzu i zabawy.

Mat. prasowe

HalfPrice nie boi się iść pod prąd, wyznaczając nowe ścieżki w komunikacji z klientami, którzy szukają wyjątkowych doświadczeń zakupowych. Marka ta wciąż udowadnia, że jej podejście do marketingu jest tak samo niekonwencjonalne, jak oferta, którą prezentuje w swoich sklepach.

Mat. prasowe

Mat. prasowe

Mat. prasowe

Mat. prasowe

Mat. prasowe

Foto : Kuba Dąbrowski | Visual Crafters

Foto Produktowe: Łukasz Kuś

Reżyseria : Marta Mach | Match and Spark

Operator: Mikołaj Syguda | Match and Spark

Stylizacje : Agnieszka Dulna

Scenografia: Anna Szczęsny | Gifted

Liquid Content: Ivan Bambalin | Visual Crafters

Make up: Łucja Siwek | Art Faces

Włosy: Michał Pasymowski | Art Faces

Produkcja: Jakub Kaźmierczak, Angelika Maik, Karolina Popławska, Łukasz Lewandowski | Visual Crafters

Dyrektor Marketingu: Michał Kniaź

Zespół marketingu HalfPrice: Izabela Kania, Aleksandra Rendak, Ligia Berwid, Yaroslav Sulyma

