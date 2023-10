Tajne, makijażowe triki, cenne wskazówki, gorące trendy i niezliczone inspiracje - już teraz marka Maybelline New York na swoim kanale na You Tube prezentuje najnowszą edycją Make Up Challenge.

Make Up Challenge to starcie dwóch drużyn. W każdej z nich znajdują się cztery zawodniczki, rywalizujące ze sobą w poszczególnych odcinkach w czterech kategoriach. Zwycięstwo w danej konkurencji gwarantuje wygraną jednego z kultowych produktów, który ułatwia danej drużynie wykonanie makijażu w końcowym zadaniu.

W najnowszej edycji programu to WY decydujecie o zwycięstwie jednej z drużyn po emisji każdego odcinka. Jak to zrobić?

• Zostaw komentarz pod postem ze zdjęciem z planu na Instagramie @makeupinthecitypl. Każdy komentarz to jeden punkt przyznany wybranej drużynie!

• Aż 100 punktów ekstra leci dla wybranego squadu, jeśli kupisz w drogeriach Rossmann produkt Maybelline New York przypisany do danej drużyny. Więcej informacji o konkursie znajdziesz na stronie: https://www.maybelline.pl/make-up-challenge. Na głosujących czekają specjalne nagrody! Możliwość spotkania online ze zwycięską drużyną MAKE UP CHALLENGE oraz kosmetyki i gadżety od Maybelline New York.

Magda Jagnicka w roli prowadzącej

Rozchwytywana stylistka, organizatorka zajęć boksu dla kobiet, kocia Mama i chodząca dawka inspiracji. Jesteśmy niesamowicie dumni i podekscytowani, że Magda poprowadzi kolejny sezon Make Up Challenge!

Poznajcie drużyny Make Up Challenge by Maybelline New York!

EAST SIDE

Żaklina Ta Dinh

Ciężko oderwać od niej wzrok? Mamy dokładnie to samo. Modelka o kocich ruchach, chodzący wulkan energii, którą dzieli się na każdym kroku.

Klaudia Tarka

Te oczy potrafią nieźle zahipnotyzować! Klaudia ma na swoim koncie niezliczoną ilość sukcesów, a jej makijażowe tutoriale to absolutne majstersztyki. 3 lata na pokładzie #MaybellineSquad, więc i teraz nie mogło jej zabraknąć.

Klaudia Owczarek

Prawdopodobnie każda osoba w Polsce (i nie tylko) zazdrości jej po cichu makijażowych skillsów. Ambitna, piękna i niesamowicie utalentowana.

Lena Kociszewska

Mimo młodego wieku ma już na swoim koncie tysiące filmików i miliony followersów. Żaden taniec nie jest dla niej wyzwaniem, a jej stylizacje inspirują chyba wszystkich obserwujących. Naturalna piękność z głową pełną pomysłów.

WEST SIDE

Vanessa Wilczewska

Zaczynamy od Vanessy Wilczewskiej, dla większości znanej jako Beautyvtricks. Multi-talent, szukajcie jej na wszystkich platfromach, na których można wykazać się kreatywnie. Mistrzyni makijażu.

Ola Nowak

Tej kobiety rakiety chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Od kilku już lat należy do #MaybellineSquad, dlatego tym bardziej cieszymy się, że Ola Nowak i w tym roku podejmuje wyzwanie i jest w teamie.

Ania Jaroszewska

Kolejny diament w drużynie to piękność w czystej formie. Ania to wrażliwa na piękno dusza, modelka, pasjonatka fotografii. Ania, którą obserwatorzy znają jako Porcelanowa idealnie uzupełnia tę drużynę.

Weronika Jaguś

Kto poznaje Influencerkę Roku 2020 ten ręka do góry. Nietuzinkowa make up artist, królowa charakteryzacji Weronika dołącza do teamu West Side.

Znacie już dobrze składy drużyn, a więcej szczegółów dotyczących całej akcji znajdziecie na Instagramie @makeupinthecitypl.

Poniżej znajdziecie linki do odcinków nowego sezonu Make Up Challenge by Maybelline New York!

TYDZIEŃ 1

TYDZIEŃ 2

TYDZIEŃ 3

TYDZIEŃ 4