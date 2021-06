Bracia Golec mają piękne żony. Czym się zajmują piękne blondynki, które skradły serca muzyków?

Żywiołowych wokalistów zespołu Golec uOrkiestra nie trzeba nikomu przedstawiać. Łukasz Golec i jego brat bliźniak, Paweł Golec, od lat bawią i wzruszają Polaków skoczną, góralską muzyką, którą z niezwykłą finezją łączą z popem. I choć muzycy niemal na każdym kroku podkreślają, że muzyka jest całym ich życiem, to jednak rodzinę stawiają na pierwszym miejscu. Jak artyści poznali swoje żony i czym na co dzień zajmują się atrakcyjne blondynki - Edyta Golec i Katarzyna Golec?

Kim są żony braci Golec z Golec uOrkistra?

Golec uOrkiestra to nie tylko zespół kultywujący tradycje, który z sukcesem przenosi góralską muzykę i kulturę do mainstreamu, to przede wszystkim świetnie działająca rodzinna firma. Poza Łukaszem i Pawłem, będącymi frontmanami zespołu, w pracę nad projektem zaangażowani są także ich starsi bracia: starszy o 12 lat Stanisław, odpowiedzialny za wizualizację koncertów oraz starszy o bliźniaków o 8 lat Rafał, pełniący funkcję menadżera zespołu. Również ukochane żony Pawła i Łukasza Golców są żywo zaangażowane w rozwój kariery swoich ukochanych. Czym na co dzień zajmują się Edyta Golec i Katarzyna Golec - góralskie piękności o klasycznej, słowiańskiej urodzie?

Żona Łukasza Golec z uOrkiestra - Edyta Golec

Bracia Golec dziś są szczęśliwymi mężami i ojcami. Łukasz i Edyta Golec pobrali się w 2000 roku. Wychowują razem troje dzieci: synów Bartłomieja i Piotra oraz córkę Antoninę. Para poznała się, gdy była jeszcze nastolatkami. Oboje grali wówczas w góralskiej kapeli w Milówce, jednak pomimo usilnych starań znajomych, w tamtym okresie zarówno Edyta, jak i Łukasz nie czuli do siebie chemii.

Uderzanie do Edytki rozpocząłem chyba w mojej maturalnej klasie. Ta chemia na wiosnę dosyć poważnie buzowała. Zaczęliśmy się spotykać. Potem ona zaprosiła mnie na wesele do swojego wujka - mówił w jednym z wywiadów Łukasz Golec.

Kamil PIKLIKIEWICZ/East News

Gdy zakochani wreszcie się zeszli ich uczucie zostało wystawione na próbę czasu. Golec na pół roku wyjechał na zagraniczny kontrakt do Niemiec, a kontakt pomiędzy partnerami na jakiś czas się urwał. Płomienne uczucie na nowo odżyło, gdy oboje poszli na studia. Edyta uczęszczała na Akademię Muzyczną w Katowicach i zamieszkała w domu studenckim tuż obok braci Golców. Para pobrała się w 2000 roku i doczekała trójki dzieci.

Edyta Golec, podobnie jak jej mąż, również jest wyjątkowo uzdolniona muzycznie. Artystka gra na altówce, śpiewa, komponuje i wspólnie z mężem i jego bratem gra w zespole Golec uOrkiestra. Prężne działa w Fundacji Braci Golec, która już od 17 lat wspiera młode talenty w rozwijaniu ich muzycznych pasji.

Tadeusz Wypych/REPORTER

Żona Pawła Golec z uOrkiestra - Katarzyna Golec

Choć żona Łukasza Golca - Edyta - jest dobrze znana fanom zespołu Golec uOrkiestra, to ukochana jego brata bliźniaka zdecydowanie żyje w cieniu swojego partnera, szwagra oraz szwagierki. Katarzyna Golec jest z wykształcenia aktorką i lalkarką. Para jest małżeństwem od 2001 roku i doczekała się dwóch córek - Mai i Anny.

Zakochani poznali się wiele lat temu w popularnej kawiarni w piwnicach Zamku Książąt Sułkowskich. Paweł wraz z zespołem kończył wtedy pierwszą płytę, a piękna blondynka miała wówczas próby do przedstawienia. Podobnie, jak było to w przypadku Łukasza i Edyty Golców, również początki relacji Łukasza i Katarzyny należały do burzliwych.

My też dobraliśmy się na zasadzie przeciwieństw. Ja dużo mówię, jestem energiczna, on jest spokojny, raczej słucha, niż mówi. Podziwiam męża za jego cierpliwość i otwartość. Często ludzie zaczepiają go, proszą o autograf, a on zawsze uśmiechnięty z każdym pogada. Cenię to w nim, choć myślę, że jest zbyt ufny- mówiła jakiś czas temu na łamach "Twojego Stylu" Katarzyna Golec.

ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Kiedy doszło do zaręczyn, u Katarzyny pojawiły się pewne wątpliwości.

Kiedy Paweł mi się oświadczył, przyznaję, że trochę się wahałam. Wiedziałam już, że związek z muzykiem nie jest łatwy: wraca w nocy z koncertu, rano, kiedy ja idę do pracy, śpi - wspomina Katarzyna Golec.

Dziś para wspiera się na każdym kroku i wspólnie wychowuje córki, które traktują jak prawdziwe księżniczki.

VIPHOTO/East News

Zespół Golec z uOrkiestra już w ten weekend, 26-27 czerwca, pojawi się na Polsat SuperHit Festiwal 2021 w Operze Leśnej w Sopocie, gdzie po raz kolejny zachwyci fanów swoimi skocznymi, góralskimi piosenkami. Myślicie, że ukochane Pawła i Łukasza Golców będą towarzyszyć mężom w tak ważnym dla nich festiwalu?