Kolorowy makijaż jest oryginalny i przyciąga spojrzenia innych. Możesz wykonać go samodzielnie w domu. Wystarczy, że uzbroisz się w cierpliwość, bo ekstremalny make-up wymaga dokładności i precyzji.

Reklama

Kolorowy makijaż - zrób go sama!

Kolorowy makijaż oczu jest niepowtarzalny i przykuwa uwagę. Do jego wykonania potrzebujesz palety różnorodnych cieni, podkładu, pudru, bronzera, tuszu do rzęs oraz białej i zielonej kredki.

Krok I

Przed wykonywaniem makijażu dokładnie oczyść cerę tonikiem i odczekaj kilka minut aż wyschnie. Potem za pomocą gąbeczki lub pędzelka rozprowadź podkład na twarzy i nałóż sypki puder. Następnie za pomocą bronzera lub różu podkreśl kości policzkowe.

Zobacz także

Krok II

Przed nałożeniem cieni zastosuj bazę. Na powiece rozetrzyj kremową, białą kredkę. Następnie przystąp do nakładania cieni. Zacznij od jasnej zieleni, którą rozprowadź od wewnętrznego kącika oka do jego połowy. Nałóż żółty cień zaraz obok zielonego koloru. Po żółtej barwie nałóż intensywny pomarańcz (pamiętaj, by te kolory wzajemnie się ze sobą przenikały). By to osiągnąć wystarczy, że za pomocą opuszka palca delikatnie rozetrzesz granice pomiędzy barwami. Kiedy już to wykonasz, połóż na powiece czerwień zaczynając od zewnętrznego kącika oka, a kończąc przy pomarańczowym cieniu.

Krok III

Dolną powiekę pomaluj granatowym cieniem od zewnętrznej jej części, do jej połowy. Drugą połowę oka pokryj morskim lub turkusowym cieniem. Za pomocą czarnej kredki przyciemnij linię wodną oka.

Krok IV

Wytuszuj mocno rzęsy czarnym tuszem. Pamiętaj, by szczoteczkę przemieszczać na boki od nasady, aż po same końce.