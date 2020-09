Rossmann wyprzedaje idealny podkład na jesień za pół ceny! Kosmetyk maskuje niedoskonałości, dając efekt „no make up”

Wraz z końcem lata wracamy do bardziej kryjących i odżywczych podkładów o gęstych fomułach. Ważne jest jednak, by wciąż zawierały filtry przeciwsłoneczne, gdyż słońce ma negatywny wpływ na skórę nawet w chłodne pory roku. Wśród idealnych propozycji na jesień jest m.in. fluid Always Fabulous od Bourjois, który w Rossmannie możesz kupić ponad 50 procent taniej za 35,99 zł.

Mat. prasowe

Podkład na jesień z Rossmanna

Fluid Always Fabulous ma kremową konsystencję i świetnie rozprowadza się po cerze za pomocą gąbeczki lub pędzla. Jego formuła wzbogacona jest o SPF 20 i witaminę E, przez co nie wysusza skóry, a nawet daje komfortowe uczucie nawilżenia. Podkład ma półmatowe, bardzo naturalne wykończenie - świetnie nadaje się zwłaszcza do looków w stylu "no make up". Dobrze kryje i radzi sobie z większością niedoskonałości oraz wytrzymuje na skórze od rana do wieczora - ściera się w niewielkim stopniu i minimalnie wyświeca. Na wizażu został oceniony na 4,3/5.

„Pięknie wygładza cerę (nawet kiedy odrobinę się wytrze) i dobrze kryje, a przy tym nie jest ciężki i nie czuć go na twarzy w trakcie dnia. Nie wysusza też skóry i ma bardzo przyjemną konsystencję.”

„Podkład Always Fabulous ładnie wygląda na skórze i dobrze zakrywa wszystkie przebarwienia i zaczerwienienia. Ma ładny zapach, jest trwały oraz nie podkreśla suchych skórek.”

„Podkład świetnie rozprowadza się gąbeczką i ma faktycznie dobre krycie. Ładnie wtapia się w skórę. Przy mojej tłustej cerze po kilku godzinach wymaga lekkiego przypudrowania, ale jego trwałość i tak zdecydowanie oceniam na plus. Idealny zamiennik Healthy Mix na okres jesienno-wiosenny oraz gdy potrzebuję mocniejszego przykrycia niedoskonałości” - piszą wizażanki.