Wybierz z nami najmniej udaną stylizację tego tygodnia! O ten tytuł walczy tym razem m.in. nietrafiona stylizacja Pauliny Krupińskiej. Naszym zdaniem zbyt poważna sukienka zupełnie nie pasowała do byłej Miss. Silną pozycję mają również karykaturalna fryzura Ramony Rey i torba (mamy nadzieję, że jest chociaż praktyczna i można do niej schować laptopa) Wiganny Papiny. A może zagłosujecie na bawarskie warkoczyki Katy Perry albo kontrowersyjny look Lady Gagi? Jesteśmy naprawdę ciekawi, którą stylizację wy typujecie.

