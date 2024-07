Kwiaty które najdłużej przetrwają wpięte we włosy, to orchidee, róże i goździki. Pięknie wyglądają także lilie lub gardenie. Jeśli masz cienkie włosy, możesz sobie pozwolić na większą liczbę kwiatów. Przy bujnej fryzurze głowa może wydawać się zbyt duża i psuć proporcje ciała.

Duże kwiaty można wpiąć we włosy pojedynczo, po kilka, regularnie poupinać drobniejsze, mniej widoczne na rozpuszczonych lokach, albo postawić na romantyczny wianek lub półwianek. Delikatne, żywe kwiaty nie przestają zachwycać, zwłaszcza latem i stanowią silny trend, co widoczne jest w pracach projektantów mody, nie tylko ślubnej.

Jakie kwiaty we włosach sprawdzą się najlepiej

Wybierając kwiaty do wpięcia we włosy, kieruj się przede wszystkim zasadą ich trwałości. Za najtrwalsze i długo zachowujące świeżość uważa się: storczyki, róże, lilie, goździki, gardenie. Eterycznym blondynkom o delikatnym typie urody najbardziej pasują jasne elementy kolorystyczne we włosach: kremowe oraz różowe. Z rudymi włosami dobrze komponują się kwiaty żółte, złote, beżowe. Przy ciemnych włosach, zwłaszcza czarnych, dobrze wyglądają kwiaty czerwone, a nawet granatowe. Posiadaczki cienkich, delikatnych włosów mogą dobierać większe kwiaty niż osoby z obfitymi puklami. Bujna grzywa z wplecionymi kilkoma dużymi różami czy orchideami mogłaby zbytnio powiększać głowę i nie przysłużyć się urodzie właścicielki, zaburzając proporcje jej ciała.

Czy kwiat w rozpuszczonych włosach to dobry pomysł

Jeśli włosy są długie, ale ich kondycja pozostawia wiele do życzenia, nie należy nosić ich rozpuszczonych, zanim nie zostaną zregenerowane. Zdrowe, mocne, pełne blasku pukle z nawilżonymi, regularnie obcinanymi końcówkami wyglądają wspaniale lekko podkręcone. Loki dodadzą rozpuszczonym włosom objętości, a kwiatowe ozdoby w postaci wpiętych wsuwkami kilku kwiatów czy wianka ożywią każdą stylizację. W trakcie największych letnich upałów, kiedy skóra jest bardzo podatna na pocenie, trzeba rozważyć, czy rozpuszczanie włosów to dobry pomysł. Zanim długi dzień w pracy czy nocna impreza dobiegną końca, fryzura będzie płaska, oklapnięta, a kwiaty mogą wyglądać nieświeżo.

