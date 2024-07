1 z 9

Księżna Kate z wizytą w bazie RAF-u

Księżna Kate w spodniach to naprawdę rzadki widok! Żona księcia Williama zwykle podczas oficjalnych wyjść nosi spódnice lub sukienki. Jednak nie tym razem. W czasie wizyty w bazie RAF-u miała na sobie klasyczne, czarne rurki, kozaki do kolan, golf oraz bordowy płaszczyk. Ta prosta, a jednocześnie efektowna stylizacja zapewniła wygodę ulubienicy Brytyjczyków. Księżna Cambridge w czasie spotkania zdecydowała się nawet wsiąść do samolotu. W spódnicy mogłoby to być nieco kłopotliwe. ;)

Dopasowane spodnie pięknie wyeksponowały zgrabne nogi księżnej Kate. Naszym zdaniem, żona księcia Williama zdecydowanie ma się czym pochwalić. Zobaczcie, jak wygląda w rurkach! Taka okazja może się szybko nie powtórzyć. ;)

